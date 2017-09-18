Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предоставление субъектам агроэкотуризма права оказывать дополнительные услуги, в том числе проводить свадьбы, банкеты, юбилеи. Об этом он заявил 19 сентября, принимая с докладом министра экономики Владимира Зиновского по вопросам совершенствования агроэкотуризма, сообщает пресс-служба президента.



Фото из архива усадьбы «Верес»

«Я бывал в таких агроэкоусадьбах и видел, как отдыхают там люди. И это вполне нормальные заработки. Но запрещали проводить банкеты, свадьбы и т.д. Сейчас предлагается убрать эти запреты. Если людям там удобно провести день рождения или свадьбу, пусть проводят», — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул важность развития в стране агроэкотуризма. «Это хорошо, что мы дали возможность людям, особенно на селе, в маленьких городах, в хороших местах заниматься этой деятельностью и получать для семьи определенные доходы, ведь в основном это семейный бизнес», — отметил президент.

Напомним, в октябре прошлого года на сайте Минспорта и туризма разместили для обсуждения проект президентского указа по внесению изменений в законодательство об агроэкотуризме. В проекте было прописано, что владельцам агроэкоусадеб могут запретить размещать одновременно больше 20 туристов. Но с оговоркой — ограничение по количеству гостей не будет распространяться на экскурсионные группы и участников событийных мероприятий.

Еще одно изменение, которое предлагалось принять, — запретить проводить в агроусадьбах свадьбы, юбилеи и ритуальные мероприятия. Чтобы оказывать такие услуги, придется открыть ИП.

Позже в проект указа по агротуризму внесли изменения. Из документа убрали пункт, по которому владельцы агроусадеб смогут одновременно принимать не больше 20 туристов. А владельцам агроусадеб, которые хотят проводить свадьбы и юбилеи, придется работать по новым правилам: либо перейти в ИП, либо уплачивать повышенный налог. Какой из двух вариантов окажется в окончательном проекте указа по агроэкотуризму, обсуждают в Минспорта. При этом для хозяев агроусадеб хотят ввести переходный период, во время которого они смогут работать по старым правилам.