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Президент - про агроусадьбы: "Если людям там удобно провести свадьбу, пусть проводят"
Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предоставление субъектам агроэкотуризма права оказывать дополнительные услуги, в том числе проводить свадьбы, банкеты, юбилеи. Об этом он заявил 19 сентября, принимая с докладом министра экономики Владимира Зиновского по вопросам совершенствования агроэкотуризма,
«Я бывал в таких агроэкоусадьбах и видел, как отдыхают там люди. И это вполне нормальные заработки. Но запрещали проводить банкеты, свадьбы и т.д. Сейчас предлагается убрать эти запреты. Если людям там удобно провести день рождения или свадьбу, пусть проводят», — сказал Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул важность развития в стране агроэкотуризма. «Это хорошо, что мы дали возможность людям, особенно на селе, в маленьких городах, в хороших местах заниматься этой деятельностью и получать для семьи определенные доходы, ведь в основном это семейный бизнес», — отметил президент.
Напомним, в октябре прошлого года на сайте Минспорта и туризма
Еще одно изменение, которое предлагалось принять, — запретить проводить в агроусадьбах свадьбы, юбилеи и ритуальные мероприятия. Чтобы оказывать такие услуги, придется открыть ИП.
Позже в проект указа по агротуризму
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Александр Лукашенко поддержал предоставление субъектам агроэкотуризма права оказывать дополнительные услуги, в том числе проводить свадьбы, банкеты, юбилеи.
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