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Белорусские боксеры победили в матчевой встрече с командой Польши

19.09.2017 12:30 — Разное | Tut.by  
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Белорусские боксеры победили в матчевой встрече с командой Польши, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса. Международная матчевая встреча национальных команд двух стран прошла на базе отдыха «Привал» в Гродненском районе и завершилась победой белорусских спортсменов.


Фото: grodnonews.by

Подопечные Александра Стрижака выиграли у команды Польши со счетом 8:4.

Виктории белорусской команде принесли юниоры Павел Михайлюк (весовая категория — 69 кг), Алексей Алферов (75 кг), Вадим Андреев (81 кг). В состязаниях взрослых боксеров не было равных Дмитрию Асанову (60 кг), Максиму Вислоуху (64 кг), Алексею Дернову (69 кг), Александру Холаеву (81 кг) и Дмитрию Доронину (свыше 91 кг).

Победители были награждены медалями и чемпионскими поясами. Также команда Беларуси отмечена специальным кубком.

 
 
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Международная матчевая встреча национальных команд Беларуси и Польши прошла на базе отдыха "Привал" в Гродненском районе.

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