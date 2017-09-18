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Белорусские боксеры победили в матчевой встрече с командой Польши
Белорусские боксеры победили в матчевой встрече с командой Польши, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса. Международная матчевая встреча национальных команд двух стран прошла на базе отдыха «Привал» в Гродненском районе и завершилась победой белорусских спортсменов.
Подопечные Александра Стрижака выиграли у команды Польши со счетом 8:4.
Виктории белорусской команде принесли юниоры Павел Михайлюк (весовая категория — 69 кг), Алексей Алферов (75 кг), Вадим Андреев (81 кг). В состязаниях взрослых боксеров не было равных Дмитрию Асанову (60 кг), Максиму Вислоуху (64 кг), Алексею Дернову (69 кг), Александру Холаеву (81 кг) и Дмитрию Доронину (свыше 91 кг).
Победители были награждены медалями и чемпионскими поясами. Также команда Беларуси отмечена специальным кубком.
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Международная матчевая встреча национальных команд Беларуси и Польши прошла на базе отдыха "Привал" в Гродненском районе.
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