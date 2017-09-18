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Женская сборная Беларуси по волейболу обыграла Азербайджан при подготовке к чемпионату Европы
Женская сборная Беларуси по волейболу обыграла Азербайджан со счетом 3:2 в ходе подготовки к финальной стадии чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч состоялся в Баку, где команда главного тренера Петра Хилько завершает подготовку к главному старту сезона.
Тренерский штаб гостей задействовал всех волейболисток, кто вошел в заявку на чемпионат. Белорусок ждет еще один спарринг с основной командой Азербайджана, которая сыграла ранее с Италией три матча.
Женская сборная Беларуси в восьмой раз примет участие в финальной стадии чемпионата Европы, он пройдет в Баку и Тбилиси. Команда под руководством Петра Хилько сыграет в столице Грузии в группе «В». Соперниками белорусок станут сборные Хорватии (22 сентября), Италии (23 сентября) и Грузии (24 сентября).
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Женская сборная Беларуси по волейболу обыграла Азербайджан в ходе подготовки к финальной стадии чемпионата Европы.
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