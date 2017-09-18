ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женская сборная Беларуси по волейболу обыграла Азербайджан при подготовке к чемпионату Европы

19.09.2017 12:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Женская сборная Беларуси по волейболу обыграла Азербайджан со счетом 3:2 в ходе подготовки к финальной стадии чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч состоялся в Баку, где команда главного тренера Петра Хилько завершает подготовку к главному старту сезона.

Тренерский штаб гостей задействовал всех волейболисток, кто вошел в заявку на чемпионат. Белорусок ждет еще один спарринг с основной командой Азербайджана, которая сыграла ранее с Италией три матча.

Женская сборная Беларуси в восьмой раз примет участие в финальной стадии чемпионата Европы, он пройдет в Баку и Тбилиси. Команда под руководством Петра Хилько сыграет в столице Грузии в группе «В». Соперниками белорусок станут сборные Хорватии (22 сентября), Италии (23 сентября) и Грузии (24 сентября).

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женская сборная Беларуси по волейболу обыграла Азербайджан в ходе подготовки к финальной стадии чемпионата Европы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Александра Саснович уступила в первом круге турнира в Японии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика