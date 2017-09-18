Александра Саснович уступила в первом круге турнира в Японии

Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла в первом круге турнира в Токио категории WTA Premier сопернице из Франции Каролин Гарсии со счетом 4:6, 3:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Белоруска упустила инициативу в конце первого сета. Александра Саснович пыталась успешнее сыграть на своей подаче, но ей этого сделать не удалось. Слишком много было собственных ошибок.

Во второй партии Каролин Гарсия повела 5:2, белоруска сократила отставание на своей подаче, заработав на геймболе эйс — 3:5. Однако на своей подаче француженка сыграла надежнее и победила в сете.

В основную сетку турнира в Токио с призовым фондом более $ 800 тыс. минчанка попала в качестве lucky loser. С турнира снялась полька Агнешка Радваньска, что и позволило белоруске, несмотря на поражение в квалификации, сыграть в основном раунде.

В прошлом году Александра Саснович на этом турнире дошла до четвертьфинала.