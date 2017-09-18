Фильм ужасов «Оно», который стартовал в минском прокате 7 сентября, еще до премьеры называли одним из самых страшных хорроров года. На одном из первых показов в столице девушки не смогли досмотреть кино до конца и убежали из зала. Впрочем, в фильме были еще более страшные сцены, которые, как выяснилось, не вошли в финальную версию.





На днях актер, сыгравший клоуна Пеннивайза, Билл Скарсгард в интервью Variety признался, что была еще одна сцена, которую он попросил вырезать. Американский BuzzFeed цитирует актера:

«Была сцена, которую мы снимали как ретрспекцию в 1600-е годы — еще до того, как Пеннивайз стал Пеннивайзом. Мы снимли эту сцену дополнительно, но она получилась действительно тревожной. Там я похож скорее на себя, нежели на клоуна».

Фанаты предположили, что эта сцена была в первоначальном варианте сценария Кэри Фукунаги. Она отсылает к году основания города Дерри и рассказывает легенду, как мать взамен на собственную безопасность отдала свою дочь на съедение некому существу.

— Я не хочу испортить впечатление от сцены (возможно, мы используем ее во второй части), — продолжает Скарсгард, — но она получилась очень тревожной и ужасающей.

Напомним, что запланировала вторая часть хоррора «Оно». По слухам, экранизация может выйти в 2019 году.