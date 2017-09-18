|
Эта сцена в "Оно" была настолько страшной, что актер, сыгравший клоуна, попросил ее вырезать
Фильм ужасов «Оно», который стартовал в минском прокате 7 сентября, еще до премьеры называли одним из самых страшных хорроров года. На одном из первых показов в столице девушки не смогли досмотреть кино до конца и убежали из зала. Впрочем, в фильме были еще более страшные сцены, которые, как выяснилось, не вошли в финальную версию.
На днях актер, сыгравший клоуна Пеннивайза, Билл Скарсгард в
«Была сцена, которую мы снимали как ретрспекцию в 1600-е годы — еще до того, как Пеннивайз стал Пеннивайзом. Мы снимли эту сцену дополнительно, но она получилась действительно тревожной. Там я похож скорее на себя, нежели на клоуна».
Фанаты предположили, что эта сцена была в первоначальном варианте сценария Кэри Фукунаги. Она отсылает к году основания города Дерри и рассказывает легенду, как мать взамен на собственную безопасность отдала свою дочь на съедение некому существу.
— Я не хочу испортить впечатление от сцены (возможно, мы используем ее во второй части), — продолжает Скарсгард, — но она получилась очень тревожной и ужасающей.
Напомним, что запланировала вторая часть хоррора «Оно». По слухам, экранизация может выйти в 2019 году.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но в недавнем интервью подкастам Variety's Playback сам Билл Скарсгорд объяснил, что была еще более ужасающая сцена.
|
Архив (Разное)
Комментарии