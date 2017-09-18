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В Сети обнародован рейтинг лучших белорусских альбомов: лидирует диск минских арт-рокеров

19.09.2017 12:56 — Разное | Tut.by  
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Музыкальные критики с сайта Experty.by обнародовали рейтинг лучших белорусских альбомов за первое полугодие 2017 года. Из 119 выпущенных за это время отечественных дисков штатные авторы поставили на первое место работу минских арт-рокеров Tonqixod «Колер, якога няма», концертная презентация которого состоится 29 сентября.


Трио Tonqixod было создано в Минске в 2012 году. Выпущенный в 2014 году дебютный альбом «Прадмова» собрал целый урожай наград Experty.by 2015 по голосам белорусских и иностранных критиков, опередив мощный альбом Лявона Вольского «Грамадазнаўcтва» в номинациях «Лучший рок-альбом» и «Лучший белорусскоязычный альбом».

Несмотря на это Лявон Вольский вместе с музыкантами Tequilajazzz помогал рекламировать последовавший за этим концерт Tonqixod. В активе коллектива также награда «Дебют года» на Rock Profi 2015 (по голосам белорусских музыкантов) и гран-при фестиваля «Басовішча 2015»

«Колер, якога няма» — вторая полноформатная работа коллектива, деньги на нее собирались через краудфандинг. «Это пафос в разрешенных дозах, рок во всех испостасях и попытка его деконструкции, скромная фьюжанутость с элементами неприкрытого дешевого цирка», — так представили диск сами музыканты. «Альбом-шедевр» — утверждают музыкальные критики. В том числе на зарубежных сайтах.

Концертная презентация диска Tonqixod состоится 29 сентября малом зале «Театра имени Янки Купалы». Билеты на концерт стоят 15 рублей.

Ознакомиться с топ-10 за первое полугодие и послушать все диски можно на сайте Experty.by.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 2 билета на матч Лиги Европы между командами БАТЭ и «Арсенал». Спортивное событие пройдет на «Борисов-Арене» 28 сентября. Розыгрыш продлится с 16 до 22 сентября.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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Музыкальные критики с сайта Experty.by обнародовали рейтинг лучших белорусских альбомов за первое полугодие 2017 года.

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