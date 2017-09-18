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Могут ли не продлить контракт работнику, которому до пенсии меньше двух лет? Пояснение Минтруда

19.09.2017 12:55 — Разное | Tut.by  
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Предприятия не могут уволить работника, которому до выхода на пенсию остается меньше двух лет, сообщили в Минтруда. Правда, при условии, что специалист добросовестно выполняет свою работу и нарушает трудовую дисциплину.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY.

В ведомстве уточняют, что контракт продляют в пределах максимального срока его действия по соглашению сторон не меньше, чем на год.

— При продлении либо заключении нового контракта срок его действия определяется с работником, добросовестно работающим и не допускающим нарушений трудовой, исполнительской и производственно-технологической дисциплины, которому до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не более двух лет, — не менее чем до достижения указанного возраста, — уточнили в Минтруда.

В ведомстве добавили, что работник, которому которому остается не больше двух лет до выхода на пенсию, имеет право на продление контракта в пределах максимального срока его действия или заключение нового контракта.

— При этом наниматель обязан продлить или заключить новый контракт при условии добросовестного отношения к труду, соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины, не менее чем до достижения общеустановленного пенсионного возраста указанного возраста, — пояснили в ведомстве.

В Минтруда приводят пример из практики. В организации работает мужчина, который родился 1 октября 1957 года. У него 1 марта 2017 года истек срок действия контракта.

— Общеустановленный пенсионный возраст для мужчин в 2017 году составляет 60 лет и 6 месяцев. Таким образом, если контракт истекает в 2017 году, при этом работник добросовестно работает, не допускает нарушений трудовой, исполнительской и производственно-технологической дисциплины, и на момент истечения его срока действия работнику-мужчине уже исполнилось 58 лет и 6 месяцев, то гарантии по продлению либо заключению нового контракта на него распространяются, — уточнили в Минтруда. — Так как срок действия контракта, заключенного с данным работником, истек в марта, а на момент истечения срока действия контракта работнику уже исполнилось 58 лет и 6 месяцев, следовательно, наниматель обязан продлить контракт с данным работником (при его желании).

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Специалисты Минтруда рассказали, должны ли предприятия продлевать контракты специалистам, которым до выхода на пенсию осталось меньше 2 лет.

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