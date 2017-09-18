18 сентября в странах бывшего СССР несколько последних лет проходит День памяти погибших мотоциклистов. Вчера, несмотря на ненастье, минские байкеры собрались в Храме Всех Святых, чтобы почтить ушедших друзей.





По статистике, мотоциклов в Беларуси каждый год становится больше на несколько тысяч единиц. В 2016 году на учете в ГАИ состояло больше 415 тысяч мотоциклов, из них в Минске — около 13 000. К сожалению, с увеличением их числа, информация об авариях с байкерами в милицейских сводках мелькает чаще.

Например, только с января до середины сентября 2017 года на дорогах страны погибло 27 мотоциклистов. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период погибло 18 байкеров. Больше всего мотоаварий в текущем году происходило в Минской, Гомельской и Брестской областях. По сообщению ГАИ, мотоциклисты фигурируют в каждой десятой учетной аварии. Основные причины, из-за которых погибают байкеры, — превышение скорости и нарушение правил проезда перекрестков.











Сами байкеры отмечают: у многих из них есть знакомые, друзья, родственники, жизни которых «забрала дорога». Вот и День памяти погибших мотоциклистов появился неслучайно.



Михаил Северин (Майк)

— Конечно, чаще в аварии попадают мужчины-мотоциклисты, но 16 сентября 2008 года в Симферополе в аварию попала девушка: ее на огромной скорости сбил Bentley, за рулем которого был сынок высокопоставленного чиновника. Девушка скончалась на месте ДТП. А водителя дорого авто суд освободил от ответственности. Этот случай и решение суда возмутило и всколыхнуло мотосообщества всех стран. Похоронили байкершу 18 сентября, с тех пор ежегодно в этот день мы стали поминать погибших мотоциклистов. Этот день проходит во многих станах бывшего СССР, — рассказал AUTO.TUT.BY один из активистов белорусского мотосообщества Михаил Северин (Майк).





К слову, именной Михаилу и нескольким его друзьям из мотоклуба Iron Pride MC принадлежала идея собрать всех мотоциклистов на панихиду в память о погибших байкерах, после чего всем вместе отправиться на Минском море, чтобы зажечь свечи и запустить небесные фонарики. Казалось, из-за плохой погоды мероприятию суждено было не состояться. Но около двадцати мотоциклистов не испугались холода, унылого сентябрьского дождя и мокрой дороги, и приехали к церкви. Большинство из них — взрослые люди и опытные байкеры.

— Погода плохая, но мы не можем переносить дату Дня поминовения, надо собраться именно сегодня. В церковь приехали члены клубов Iron Pride MC, Racing Clan MCC, Ночные Волки MC, хотя мы звали всех, в том числе и молодежь. Но каждый решает сам — ехать ему или нет. Да мы и сами предупреждали: если ваш опыт вождения не позволяет ездить в мокрую погоду — не приезжайте на мотоциклах. Многие наши друзья приехали сегодня на автомобилях, — сказал Майк.





— Дождик байкера не мочит, дождик байкера бодрит, — оптимистично выдал нам веселую байкерскую присказку Дмитрий. — Но конечно, обычно мы в такую погоду на мотоциклах не выезжаем, но сегодня особенный день, поэтому пришлось сделать исключение. Конечно, я мог бы выехать на автомобиле, но поминаем мы ведь мотоциклистов, поэтому на мотоцикле и приехал. И в такую погоду можно ездить, конечно, если ты с умом.





На встречу приехали и девушки: всего две на мотоциклах, остальные на авто.

— Все-таки мы девочки, должно же быть что-то разумное, поэтому пересела сегодня на авто. Хотя мотосезон я еще не закрывала, должны еще быть теплые дни, — улыбнулась блондинка Ольга. — А пропустить этот день и остаться дома я просто не могла.





Панихида по погибшим мотоциклистам прошла в крипте храма-памятника, где за день до нее была заложена капсула с землей с мест погребения сотрудников ГАИ, которые погибли в мирное время во время выполнения служебного долга.

— Всем людям нужно помнить о нашей личной ответственности за жизнь окружающих. Ведь беспечность и самовлюбленность на дорогах приводит к гибели. Еще апостол Павел говорил: «Все позволительно, но не все полезно», а народная мудрость гласит — все хорошо в меру, — обратился перед панихидой к мотоциклистам настоятель храма протоиерей Федор Повный.

«Упокой души усопших мотоциклистов от лихачества и непредвиденных обстоятельств на дорогах…» — звучали слова молитвы из уст отца Федора, во время которой байкеры склонили головы и вспоминали своих ушедших друзей.















— Ну и хорошо, что помолиться в церковь приехали только те, кто действительно этого хотел, — констатировал после панихиды Михаил Северин.





— Нет никакой программы, это не праздник. Каждый раз мы просто приезжаем на дамбу, запускаем в небо фонарики и разьезжаемся по барам. Но народу много. Этот заезд не игнорирует никто. Если даже мотоцикл не на ходу или очень холодно, едут на машинах, — рассказывает опытный мотоциклист Алексей. Помолчав, парень добавил: — Говорят, год был хороший, аварийность снизилась. Но как по мне — так очень плохой год. Нормальыне ребята погибли. У нас каждый год кто-то умирает. Но обычно это или первогодки, или ребята вне тусни, которых никто не знает. А тут впервые за пять лет погибло сразу трое «своих». Очень плохой год…

Большая часть мотоциклистов вечером сразу отправилась к Минскому морю — на «дамбу», другие решили собраться в традиционном месте сбора байкеров — мотокафе. Погода все же внесла свои коррективы: из-за усилившегося дождя небесные фонарики намокали и не захотели взлетать.

— Ну что поделать — природа, — вздохнул молоденький парнишка и смял намокший бумажный фонарик. — Зажгу свечу дома и вспомню ребят…