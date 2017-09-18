Из белорусского электромобиля сделают Tesla: у авто будет новый кузов, а батарею из багажника уберут

Батарею из багажника белорусского электромобиля уберут, а сам автомобиль получит новый кузов, как и предлагал Александр Лукашенко во время тестирования американского автомобиля Tesla . Об этом на пресс-конференции, посвященной Дню машиностроителя, рассказали представители Минпрома.





— Создать свой электромобиль — это очень сложно. Работа по развитию легкового электротранспорта идет в двух направлениях — создание научной базы, подготовка кадров и поддержка государства в развитии инфраструктуры и стимуляции спроса на электромобили. Вот, уже возле Минпрома появилась зарядная станция, можно приехать на электромобиле, подключиться, — рассказал Геннадий Свидерский, первый заместитель министра промышленности.





В своем нынешнем виде беларуский электромобиль — это, скорее, так называемый «мул» для отработки технологий электропривода. Товарный образец будет выглядеть иначе, там более что нынешний кузов не выпускается.

Но по признанию генерального директора ГНУ «Объединенный институт машиностроения» Поддубко Сергея Николаевича, итоговый вариан получит кузов от Geely, но более современный. Просто потому, что других массовых автомобилей беларуского производства у нас нет, да и задача стоит — сделать доступный электромобиль.





Объединенный институт машиностроения уже работает над новым типом батареи, которая не будет занимать место в багажнике, а ее ячейки будут распределяться по свободным полостям кузова. У батарей будет своя система охлаждения, своя электроника. По сути, импортными будут лишь сами элементы, а ячейки собрать будут уже в Беларуси. Это позволит снизить их стоимость в два раза.

— Сейчас мы тесно общаемся с заводом Geely. Мы просим их дать нам кузов от электромобиля, чтобы не придумывать свой, облегчить работу по внедрению батарей. Потом мы встроим туда свой электропривод, — рассказал Сергей Поддубко.

Несмотря на то, что в гамме Geely есть свои электромобили, идея выпускать в их кузове свой, беларуский продукт, имеет веские основания. Это — локализация. Кузов, электропривод, батарея — все будет производиться в Беларуси, а это 70% локализации. Без этого электромобиль не продашь на рынках ТС.

— Завод Geely намерен запустить в Беларуси производство двигателей, уже подписано соглашение. Пока это будет крупноузловая сборка силового агрегата «двигатель-трансмиссия». Открывая такое крупное производство, китайские владельцы марки требуют наличия производства некоторых компонентов здесь же, — рассказал Свидерский Геннадий Брониславович.