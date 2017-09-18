Ремесленникам упростят работу: разрешат торговать в мастерских и размещать рекламу в интернете

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект указа, направленный на дальнейшее развитие ремесленничества. Этот вопрос сегодня обсуждался на рабочей встрече президента с министром экономики Владимиром Зиновским, передает БЕЛТА.



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Проект указа предусматривает расширение перечня материалов, используемых для изготовления ремесленной продукции, мест и способов ее реализации. Сегодня ремесленники могут продавать свои изделий на рынках, ярмарках и иных местах, определяемых местными органами власти. В проекте указа говорится, что ремесленники смогут продавать их непосредственно в мастерских, доставлять и пересылать покупателям по указанному адресу. Ремесленники также смогут рекламировать свою продукцию, в том числе в интернете.

Отдельно на встрече обсуждалось предложение установить возможность передачи неиспользуемого или неэффективно используемого недвижимого имущества, находящегося в республиканской или коммунальной собственности, в безвозмездное пользование, а по истечении трех лет - в собственность ремесленникам по цене, равной одной базовой величине.

Александр Лукашенко отметил, что к этому вопросу необходимо подходить взвешенно, не допуская разбазаривания государственной собственности. "Надо очень аккуратно относиться к приватизации, а фактически это приватизация государственной собственности, - сказал глава государства. - Это создано народом, и тут нам нужно быть очень аккуратными и осторожными. Тем не менее, я хотел бы, чтобы вы мне доложили по этому проекту указа, остановились больше на этом вопросе".

Как рассказал журналистам по итогам встречи министр экономики Владимир Зиновский, принято решение в проекте указа, направленном на дальнейшее развитие ремесленной деятельности, данную норму не прописывать. "Глава государства обратил внимание, что такая норма в законодательстве существует, только надо более серьезно ею пользоваться и губернаторам, и министрам. И сегодня можно в безвозмездное пользование отдавать площади и можно продавать площади - те, которые находятся (в аренде. - Прим. БЕЛТА) три и более лет. Вопрос, за какую величину", - рассказал министр.

В целом, по словам Владимира Зиновского, президент поддержал проект указа. "Мы считаем, что после принятия указа количество ремесленников может удвоиться", - сказал министр. Сейчас в Беларуси зарегистрировано около 23,5 тысяи ремесленников.