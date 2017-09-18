ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ремесленникам упростят работу: разрешат торговать в мастерских и размещать рекламу в интернете

19.09.2017 13:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект указа, направленный на дальнейшее развитие ремесленничества. Этот вопрос сегодня обсуждался на рабочей встрече президента с министром экономики Владимиром Зиновским, передает БЕЛТА.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Проект указа предусматривает расширение перечня материалов, используемых для изготовления ремесленной продукции, мест и способов ее реализации. Сегодня ремесленники могут продавать свои изделий на рынках, ярмарках и иных местах, определяемых местными органами власти. В проекте указа говорится, что ремесленники смогут продавать их непосредственно в мастерских, доставлять и пересылать покупателям по указанному адресу. Ремесленники также смогут рекламировать свою продукцию, в том числе в интернете.

Отдельно на встрече обсуждалось предложение установить возможность передачи неиспользуемого или неэффективно используемого недвижимого имущества, находящегося в республиканской или коммунальной собственности, в безвозмездное пользование, а по истечении трех лет - в собственность ремесленникам по цене, равной одной базовой величине.

Александр Лукашенко отметил, что к этому вопросу необходимо подходить взвешенно, не допуская разбазаривания государственной собственности. "Надо очень аккуратно относиться к приватизации, а фактически это приватизация государственной собственности, - сказал глава государства. - Это создано народом, и тут нам нужно быть очень аккуратными и осторожными. Тем не менее, я хотел бы, чтобы вы мне доложили по этому проекту указа, остановились больше на этом вопросе".

Как рассказал журналистам по итогам встречи министр экономики Владимир Зиновский, принято решение в проекте указа, направленном на дальнейшее развитие ремесленной деятельности, данную норму не прописывать. "Глава государства обратил внимание, что такая норма в законодательстве существует, только надо более серьезно ею пользоваться и губернаторам, и министрам. И сегодня можно в безвозмездное пользование отдавать площади и можно продавать площади - те, которые находятся (в аренде. - Прим. БЕЛТА) три и более лет. Вопрос, за какую величину", - рассказал министр.

В целом, по словам Владимира Зиновского, президент поддержал проект указа. "Мы считаем, что после принятия указа количество ремесленников может удвоиться", - сказал министр. Сейчас в Беларуси зарегистрировано около 23,5 тысяи ремесленников.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси подготовили проект указа по развитию ремесленничества.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Чего ты добьешься, если ленишься даже зарядку делать?" Кто тренируется в парке Горького в 8 утра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика