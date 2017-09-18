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"Чего ты добьешься, если ленишься даже зарядку делать?" Кто тренируется в парке Горького в 8 утра

19.09.2017 13:31 — Разное | Tut.by  
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Есть и те, кому ни раннее утро, ни пасмурная погода не мешают выйти на свежий воздух позаниматься физкультурой. На поиски таких «зожников»-«жаворонков» GO.TUT.BY отправился в столичный парк Горького. Признаемся: ожидали увидеть там председателя набсовета фабрики «Сонца» Сергея Левина, а встретили в основном пенсионеров и студентов.


8 часов утра. Останавливаем на беговой дорожке 28-летнего Евгения Тозика. Он рассказывает, что начал бегать 4 года назад, сейчас его утренняя «норма» не меньше 5 км. Молодой человек работает в одном из минских барбершопов и признается, что круто сменить сферу деятельности решил как раз на пробежке. Раньше он был инженером по сертификации.

— Во время бега ум пребывает в полном спокойствии, это своего рода медитация. В это время в голову приходят хорошие идеи, — считает он. — Плюс бег помогает воспитать в себе силу воли и дисциплину. Чего ты в жизни вообще добьешься, если ленишься даже зарядку по утрам делать?


На берегу ручья встречаем дедушку. Издалека кажется, что он просто стоит и заряжается энергией у воды. Как только начинаются взмахи руками, подходим знакомиться.

— Я делаю зарядку. Здесь хорошее место, красивые деревья, речка, я уток кормлю. Прихожу сюда пять раз в неделю, всегда утром по часу занимаюсь. И зимой тоже. Живу тут недалеко, на улице Захарова, — объясняет Виктор Казаченок.

Ему 85 лет, он бывший военный. Привычка делать утреннюю зарядку с ним давно. В его комплексе — упражнения на шею, ноги, поясницу, суставная разминка. Пенсионер говорит, что технику выполнения зарядки подсмотрел по телевизору.


На велодорожке встречаем Ирину. Она пенсионерка, но свой возраст не раскрывает и просит называть ее по имени. Женщина рассказывает, что с тех пор, как вышла на пенсию, катается каждый день.

— В 7 утра выхожу из дома, возвращаюсь в 9. Проезжаю до Чижовского водохранилища и обратно. Кроме езды на велосипеде, минут 15 еще делаю зарядку. Главное, чтобы погода была нормальная. А то иной раз едешь и с ветром борешься, это неприятно.


На утренней пробежке встречаем Сергея Бухаловского. Он бегает каждое утро, только время немного меняется: в будние выходит в 6.30 утра, в выходные — чуть позже.

— Я привык поддерживать себя в форме. Затягивает настолько, что потом, если не побегал, не очень хорошо себя чувствуешь, — говорит Сергей.


На велодорожке занимается скандинавской ходьбой в прошлом экономист, а сейчас пенсионерка Алевтина Алексеевна. Ежедневно она проходит 5−6 км. Женщина рассказывает, что любительский спорт был в ее жизни с детства: волейбол, баскетбол, теннис, плавание, танцы. А вот с палками женщина начала ходить только в этом году.

— Лекарства дорогие, — пожимает плечами она. —  Хочется подвигаться, бегать не могу, мне ведь уже 83 года, а с палочками хорошо. Я в принципе спортивный товарищ. Мне нравятся физические упражнения.


Есть и те, кто с утра вышел на природу скорее по долгу учебы, нежели по личному желанию. Пока позволяет погода, парк Горького — это спортивный зал под открытым небом для студентов. Мы застали третьекурсников экономического факультета БГУ во время физкультуры.

— В начале учебного года мы еще только входим в темп и режим, — говорят преподаватели. — Нагружать студентов как основного, так и специального медицинского отделения нельзя. Они привыкают к нагрузкам, вспоминают свой организм, какие группы мышц у них существуют. Вспоминают, потому что летом они вообще ничего не делали.


В другом конце парка (технически это уже сквер Марата Казея) на воркаут-площадке подтягиваются молодые люди в темных футболках. Это студенты Академии МВД на занятии по силовой подготовке. Их преподаватель отказался общаться с корреспондентом GO.TUT.BY под запись. Но, судя по внешнему виду парней, в отличие от студентов экономфака, они физкультурой летом не пренебрегали.


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Теги: Минск
 
 
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