Госзастройщик выставил на аукцион квартиры в бывшем долгострое: цены - от 142 тысяч

ГО «Минское городское жилищное хозяйство» предложило три квартиры в своем многоквартирном жилом доме по 3-му Железнодорожному переулку.



Так выглядел дом в 2015 году. Сейчас тут уже живут новоселы.

Напомним, этот многоквартирный трехсекционный дом был долгостроем с историей. По этому поводу дольщики даже обращались за помощью к президенту.

Дом был достроен благодаря дополнительному финансированию, которое выделил Мингорисполком и сдан больше года назад. Он вполне прилично выглядит, расположен в тихом районе, недалеко от метро Грушевка. Застройщик выставил на торги две двухкомнатные квартиры (70 и 73 квадратных метра) и одну трехкомнатную (86 квадратных метров).





Аукцион назначен на 26 сентября, пройдет в Минском городском центре недвижимости. Заявления на участие принимаются до 22 сентября.

К слову, если на лот будет только один покупатель, он сможет обзавестись квартирой по начальной цене, увеличенной на 5%.