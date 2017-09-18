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Госзастройщик выставил на аукцион квартиры в бывшем долгострое: цены - от 142 тысяч

19.09.2017 13:30 — Разное | Tut.by  
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ГО «Минское городское жилищное хозяйство» предложило три квартиры в своем многоквартирном жилом доме по 3-му Железнодорожному переулку.


Так выглядел дом в 2015 году. Сейчас тут уже живут новоселы.

Напомним, этот многоквартирный трехсекционный дом был долгостроем с историей. По этому поводу дольщики даже обращались за помощью к президенту.

Дом был достроен благодаря дополнительному финансированию, которое выделил Мингорисполком и сдан больше года назад. Он вполне прилично выглядит, расположен в тихом районе, недалеко от метро Грушевка. Застройщик выставил на торги две двухкомнатные квартиры (70 и 73 квадратных метра) и одну трехкомнатную (86 квадратных метров).


Аукцион назначен на 26 сентября, пройдет в Минском городском центре недвижимости. Заявления на участие принимаются до 22 сентября.

К слову, если на лот будет только один покупатель, он сможет обзавестись квартирой по начальной цене, увеличенной на 5%.

 
 
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