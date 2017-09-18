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Пьяный бесправник "догнал" автобус, теперь он в больнице
ДТП произошло 18 сентября в два часа ночи в агрогородке Еремино. 28-летний водитель Fiat Bravo двигался со стороны Гомеля в направлении Костюковки и совершил столкновение с ехавшим в попутном направлении автобусом, сообщили в ГАИ.
Серьезно пострадал водитель легковушки. Мужчину с места ДТП увезли в реанимацию областной больницы. Ехавшая с ним на пассажирском сидении девушка также была доставлена в больницу, но после осмотра врачами, отпущена домой.
Как выяснилось, виновник ДТП был пьян, к тому же не имел прав на управление транспортным средством. Полгода назад молодой человек уже привлекался к административной ответственности за аналогичный поступок.
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28-летний водитель Fiat Bravo двигался со стороны Гомеля в направлении Костюковки и совершил столкновение с ехавшим в попутном направлении автобусом.
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