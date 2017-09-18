Новое переселение айтишников: EPAM занял уже третий бизнес-центр в Минске

EPAM арендовал недавно построенный бизнес-центр Fortune на ул. Притыцкого рядом со станцией метро «Спортивная». Офисная высотка, входящая в МФК «Тивали», станет третьим за полтора года объектом, который IT-компания арендует целиком под размещение команд разработчиков, рассказали в девелоперской компании «Сигмаполюс».





Бизнес-центр Fortune включает 17 этажей и занимает 13 тысяч квадратных метров. Проектировали здание под стать схожим объектам в Лондоне и Париже. Внутри — огромные помещения в формате «open space» с панорамным видом. В EPAM разработали интерьеры в фирменном стиле, а для сотрудников откроют корпоративный фудкорт.

Напомним, годом ранее EPAM занял бизнес-центр «Орлан» на ул. Карастояновой. Часть команд тогда же переехала в «Красавiк» на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского.

— Бизнес-центр Fortune позволит EPAM собрать в одном месте большое число сотрудников. Здание соответствует требованиям компании, расположено рядом со станцией метро и имеет единого собственника, что во многом и повлияло на положительное решение о сотрудничестве. Мы также рассчитываем на эффект синергии: офисные работники повысят и без того интенсивный трафик всего комплекса, тогда как торговые объекты предоставят необходимую инфраструктуру, — отметили в компании «Сигмаполюс».

В Минске уже второй год подряд растет спрос на офисы среди IT-сектора. Так, бизнес-центр «Волна», который также принадлежит компании «Сигмаполюс», занимает штаб-квартира Wargaming. «Башня Европа», названная первой «умной» высоткой Минска, заполнена в основном резидентами ПВТ, которые арендуют здание целыми этажами.