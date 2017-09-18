Супруги из Молодечно оставили 14,5 тысячи долларов в сумке на улице, а милиция нашла их в мусорке

Курьезный случай со счастливым исходом произошел в Молодечно 8 сентября. Собираясь на дачу, семейная пара забыла на улице сумку с вещами и крупной суммой денег, пишет kraj.by .

Как рассказал заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Молодечненского РОВД Владимир Васильков, оперативная группа нашла и вернула семье забытые доллары в тот же день.

— Муж, жена и двое детей собирались на дачу. В сумку с вещами они положили и коробку от мобильного телефона, где находились 14 500 долларов. Семья вышла на улицу, села в автомобиль, а сумку, оставленную рядом с машиной, забыла. Хозяева хватились ее, лишь приехав на дачу, — объяснил наш собеседник.

По словам Владимира Василькова, молодечненка позвонила в милицию и рассказала о случившемся. К указанному месту выехали сотрудники Молодечненского РОВД, но ничего не обнаружили. В поисках крупной суммы денег вернулась в город и супружеская пара. Вместе с оперативной группой они осматривали территорию.

В одном из мусорных баков опергруппа нашла разбросанные вещи, лежавшие в оставленной сумке, а также коробку от мобильного телефона. В ней находилось ровно 14 500 долларов. Примечательно, что самой обычной хозяйственной сумки среди мусора не было.

Как пояснил заместитель начальника Молодечненского РОВД, хозяйка сумки в заявлении указала, что она не представляет для нее материальной ценности и привлекать к административной ответственности горожанка никого не хочет. Однако, подчеркнул Владимир Васильков, за присвоение найденного имущества в соответствии со статьей 10.6 КоАП Беларуси предусмотрена административная ответственность — предупреждение или штраф до пяти базовых величин.