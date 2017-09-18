На официальном ютьюб-канале Linkin Park вышел клип на песню One More Light в память о бывшем фронтмене группы Честере Беннингтоне, покончившем жизнь самоубийством 20 июля.

У видео уже больше 2,5 миллионов просмотров и 35 тысяч комментариев. В основном фанаты признаются, что не смогли сдержаться и плакали, пока смотрели клип.

Трек One More Light стал заглавным в седьмом по счету студийном альбоме Linkin Park, который вышел в мае этого года.

«One More Light» была написана как послание любви тем, кто кого-то потерял. Теперь мы сами находимся на стороне получателей. С помощью этой песни фанаты по всему миру выражали сочувствие группе, признавались ей в любви, поддержке и почитали память нашего дорогого друга Честера. Мы вам очень благодарны и не можем дождаться встречи с вами", — цитирует «Афиша Daily» слова одного из основателей Linkin Park Майка Шиноды в описании к видеоролику.

Напомним, Чстер Беннингтон покончил с собой 20 июля. Ему был 41 год.