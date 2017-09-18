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Ученые выявили самую опасную позу в сексе

19.09.2017 14:44 — Разное | Tut.by  
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Существует связь между сексуальной позицией и тяжестью перелома полового члена. Научная работа об этом опубликована в журнале Journal of Impotence Research, кратко об исследовании рассказывает IFLScience.


Фото: Reuters

Исследователи рассмотрели 90 случаев перелома полового члена у мужчин в возрасте от 18 до 66 лет. В большинстве случаев причиной была травма, полученная во время интимной близости. Ученые сопоставили степень тяжести повреждения с тем, в какой позиции пациенты занимались сексом до перелома.

Наиболее тяжелыми оказались травмы, полученные в позах «по-собачьи» и «мужчина сверху» — с ними чаще были связаны двусторонние переломы и повреждения мочеиспускательного канала. С позицией «женщина сверху» и мастурбацией были связаны менее тяжелые повреждения.

В 25,5% случаев партнеры находились в позе «мужчина сверху». Наибольшее же количество мужчин, которые попали к медикам с переломом, занимались сексом в позе «по-собачьи».

Перелом полового члена — редко встречающееся повреждение, вызванное разрывом белочной оболочки покрывающей наполненные кровью пещеристые тела. Обычно оно возникает при применении физической силы к возбужденному половому члену. Такая травма требует неотложной медицинской помощи.

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Исследователи сопоставили степень тяжести повреждения с тем, в какой позиции пациенты занимались сексом до перелома.

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