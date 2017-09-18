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"Мы дали каждому участнику карт-бланш". На разогреве у Depeche Mode выступит группа Black Line
Этот музыкальный коллектив пока выпустил только одну дебютную пластинку — правда, тепло принятую публикой — а уже играет на разогреве у легендарных
Удивление рассеивается, стоит лишь увидеть имена участников Black Line. В составе сплошь личности, знаковые для электронной сцены. Black Line — это сайд-проект Дугласа МакКарти и Бона Харриса из Nitzer Ebb, Пола Баркера из Ministry, а также Cyrusrex. С группой сотрудничают бэк-вокалист Skinny Puppy Марк Уолк и сессионный барабанщик Depeche Mode Кристиан Айгнер. Как говорят сами музыканты, участие в проекте свободное: каждый приходит, когда у него есть интересные идеи, и уходит, если хочет отдохнуть.
Нынешний проект музыканты считают, с одной стороны, логичным продолжением своего творчества, но с другой — чем-то принципиально новым для себя:
— Black Line во многом близка к вершине, к которой мы стремились вместе. По иронии судьбы для этого потребовалось значительное число других участников. Такой открытый подход к творчеству сильно отличается от всего, что мы делали индивидуально или коллективно раньше. Мы дали каждому карт-бланш двигаться туда, куда он хочет.
Кроме того, как отмечают и слушатели, и участники проекта, его оригинальность не ограничивается нестандартным отношением к работе. Сама музыка полна свежих идей и интересных ходов. Вот как Black Line объясняют эту страсть к экспериментам:
— Мы дружим или хотя бы знакомы с почти каждой электронной группой и артистом в Лос-Анджелесе. Мы все дети своего времени, и наша главная идея состоит в том, чтобы двигаться вперед и бросать вызов себе и своей аудитории. И даже если не все эксперименты будут удачными, пусть нас лучше обвинят в том, что мы идиоты, которые не знают свою аудиторию, чем мы будем тихонько сидеть в пузыре самоуверенности.
Пионеров британской EBM-сцены группу Nitzer Ebb с Depeche Mode связывает давнее плодотворное сотрудничество: первые совместные концерты они начали давать еще в 1987 году. А в туре 2010 года Nitzer Ebb играли на разогреве у Depeche Mode во время выступлений у наших соседей — в Киеве, Санкт-Петербурге и Москве. Организаторы гастролей посчитали, что именно славянская публика лучше всего оценит их музыку. Пришло время и минчанам услышать Black Line живьем.
Depeche Mode при поддержке Black Line выступят 13 февраля на «Минск-Арене». Начало в 20.00.
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Раскрываем секрет успеха группы Black Line, которая выступит вместе с "Депешами" на "Минск-Арене" 13 февраля.
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