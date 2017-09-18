Леди Гага отменила все концерты из-за сильной боли: певица проведет в больнице 7 недель

Американская певица Леди Гага объявила об отмене выступлений в рамках европейской части мирового турне в поддержку альбома Joanne до начала 2018 года из-за сильной боли, сообщает «РИА Новости».

В официальном твиттер-аккаунте говорится, что «Live Nation (организатор тура — ред.) подтвердил сегодня, что выступления в рамках европейской части мирового турне в поддержку альбома Joanne, к сожалению, отложена до начала 2018 года».

Согласно заявлению, Гага «страдает от сильной физической боли, которая повлияла на ее способность выступать». На данный момент она находится под присмотром врачей.