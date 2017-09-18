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Леди Гага отменила все концерты из-за сильной боли: певица проведет в больнице 7 недель

19.09.2017 15:56 — Разное | Tut.by  
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Американская певица Леди Гага объявила об отмене выступлений в рамках европейской части мирового турне в поддержку альбома Joanne до начала 2018 года из-за сильной боли, сообщает «РИА Новости».

 

I have always been honest about my physical and mental health struggles. Searching for years to get to the bottom of them. It is complicated and difficult to explain, and we are trying to figure it out. As I get stronger and when I feel ready, I will tell my story in more depth, and plan to take this on strongly so I can not only raise awareness, but expand research for others who suffer as I do, so I can help make a difference. I use the word «suffer» not for pity, or attention, and have been disappointed to see people online suggest that I’m being dramatic, making this up, or playing the victim to get out of touring. If you knew me, you would know this couldn’t be further from the truth. I’m a fighter. I use the word suffer not only because trauma and chronic pain have changed my life, but because they are keeping me from living a normal life. They are also keeping me from what I love the most in the world: performing for my fans. I am looking forward to touring again soon, but I have to be with my doctors right now so I can be strong and perform for you all for the next 60 years or more. I love you so much.

Публикация от xoxo, Gaga (@ladygaga) Сен 18 2017 в 12:01 PDT

В официальном твиттер-аккаунте говорится, что «Live Nation (организатор тура — ред.) подтвердил сегодня, что выступления в рамках европейской части мирового турне в поддержку альбома Joanne, к сожалению, отложена до начала 2018 года».

Согласно заявлению, Гага «страдает от сильной физической боли, которая повлияла на ее способность выступать». На данный момент она находится под присмотром врачей.

 

Brazil, I’m devastated that I’m not well enough to come to Rock In Rio. I would do anything 4 u but I have to take care of my body right now. I ask for your grace and understanding, and promise that I will come back and perform for you soon.

 
 
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Американская певица Леди Гага сообщила об отмене выступлений в рамках европейской части мирового турне в поддержку альбома Joanne до начала 2018 года из-за сильной...

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