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В Клайпеде белорус протаранил 7 автомобилей и скрылся. Его нашли и оштрафовали на 5 евро

19.09.2017 16:04 — Разное | Tut.by  
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В Клайпеде (Литва) белорус на Renault протаранил семь автомобилей, после чего с места ДТП скрылся. Об этом сообщает местная газета.


Фото: Vytauto Petriko

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 19 сентября. Водитель Renault ехал по проспекту Балтийос в первой полосе и в какой-то момент столкнулся с припаркованным Opel Zafira, после чего потерял управление и протаранил еще шесть машин.


Фото: Vytauto Petriko

После аварии водитель Renault сбежал с места происшествия, но позже был задержан. Нарушителем оказался 29-летний гражданин Беларуси. В полиции отметили, что он был трезв.


Фото: Vytauto Petriko

Сообщается, что белоруса за аварию оштрафовали на 5 евро. Причиненный ущерб возместит страховая компания.

 
 
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Инцидент произошел в ночь на 19 сентября. на проспекте Балтийос.

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