Минская команда Wideview games представила игру Tamadog — симулятор домашнего питомца, который задействует технологии дополненной реальности. Приложение доступно в App Store .





В игре можно завести виртуального щенка, который будет есть, спать, справлять нужду и играть. В игре есть режим дополненной реальности, когда питомец оказывает среди объектов реального мира — почти как реальный пес.

— Главное в том, что ты можешь с ним играть прямо у себя в квартире, брать его с собой в поездки, даже в самолет пускают, — рассказал глава проекта Алексей Валаханович.

Половину денег, вырученных от внутриигровых покупок разработчики обещают перечислять в помощь приютам для животных. Пока проект сотрудничает только с английскими приютами, однако в будущем планирует расширить географию.

— Хотелось, чтобы дополненная реальность была не просто красивой картинкой, которую накладывают на изображение камеры. Мы хотим, чтобы дополненная реальность влияла на «реальную» реальность. Поэтому и вышло, что собака виртуальная будет помогать собакам реальным, — рассказал Алексей. — Очень рады, что у нас получилось договориться о помощи по этому вопросу с самым невероятным и красивым филантропом в мире — Натальей Водяновой и ее командой Elbi. Ее партнер по Elbi Тимон Афинский проделал огромную работу по интеграции игры в жизнь настоящих приютов.

Релиз игры для Android ожидается в течение месяца.