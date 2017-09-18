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Белорусы создали "тамагочи" в дополненной реальности

19.09.2017 16:40 — Разное | Tut.by  
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Минская команда Wideview games представила игру Tamadog — симулятор домашнего питомца, который задействует технологии дополненной реальности. Приложение доступно в App Store.


В игре можно завести виртуального щенка, который будет есть, спать, справлять нужду и играть. В игре есть режим дополненной реальности, когда питомец оказывает среди объектов реального мира — почти как реальный пес.

— Главное в том, что ты можешь с ним играть прямо у себя в квартире, брать его с собой в поездки, даже в самолет пускают, — рассказал глава проекта Алексей Валаханович.

Половину денег, вырученных от внутриигровых покупок разработчики обещают перечислять в помощь приютам для животных. Пока проект сотрудничает только с английскими приютами, однако в будущем планирует расширить географию.

— Хотелось, чтобы дополненная реальность была не просто красивой картинкой, которую накладывают на изображение камеры. Мы хотим, чтобы дополненная реальность влияла на «реальную» реальность. Поэтому и вышло, что собака виртуальная будет помогать собакам реальным, — рассказал Алексей. — Очень рады, что у нас получилось договориться о помощи по этому вопросу с самым невероятным и красивым филантропом в мире — Натальей Водяновой и ее командой Elbi. Ее партнер по Elbi Тимон Афинский проделал огромную работу по интеграции игры в жизнь настоящих приютов.

Релиз игры для Android ожидается в течение месяца.

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Половину денег, вырученных от внутриигровых покупок разработчики обещают перечислять в помощь приютам для животных.

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