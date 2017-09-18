Огораживаем участок забором из металлопрофиля



Забор из металлопрофиля — альтернатива сооружениям из кирпича или бетона. Такое ограждение надежно защитит личную жизнь хозяев от нескромных взглядов, прослужит долго и, главное, его установку просто выполнить самому.

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Выбор очевиден? — Сравниваем забор из металлопрофиля и бетона

Сравнив материалы, увидим, что бетонное ограждение требует большого количества дорогостоящего материала, сооружения фундамента, оштукатуривания или окрашивания и в процессе эксплуатации возобновления покраски. Готовые бетонные панели имеют большой вес, требуют сооружения капитальных опор или кладки промежуточных столбов, а забор из металлопрофиля крепится на легкие трубы, под которые не требуется сооружение фундамента, а поперечные балки крепят на саморезы, так что не понадобится и сварочный аппарат. Если вы хотите сэкономить на монтаже, то выбор очевиден.

Не купить лишнего: расчет материала





Расчет материалов для ограды из металлопрофиля прост. Потребуется всего 7 элементов: стойки — труба 60х40 (высота забора + 0,9-1,2 м в грунте); заглушка трубы (по количеству стоек); ригели — труба 40х40 (длиной 2,5 м х 2 — расстояние между стойками); профлист (по периметру участка + нахлест); уголки 50х5 для опирания ригелей (4 на каждую стойку); П-образная планка для защиты верхнего среза профлиста (по длине забора); саморезы.

Для фундамента под опоры нужен гравий или щебенка, цемент для заливки, битум для антикоррозийной защиты нижней части стоек и краска для каркаса.

Не забудьте про ворота и калитки — их длину надо вычесть при расчете и скорректировать расстояние между столбами в месте их установки.

Что нам стоит забор построить





Стоимость металлопрофиля в Минске начинается от 7,5 BYN за 1 м2, трубы – 4,7 BYN за метр погонный, уголка 50х5 — 5,66 BYN за метр погонный.

Стоимость одного погонного метра ограждения высотой 2 м из металлопрофиля под ключ с установкой — от 52,75 BYN.

Огораживаемся: как выполнить установку забора из металлопрофиля?





Порядок сооружения ограждения:

На стойки крепят саморезами уголки для ригелей на расстоянии 250-300 мм от верха и низа забора (на угловых стойках — на смежных гранях, на рядовых — на противоположных). Стойки и ригели окрашивают, низ стоек обмазывают битумом. По углам участка выкапывают ямы глубиной 1,2-1,5 м, насыпают песчаную подушку высотой 0,3 м, устанавливают угловые стойки и поверяют вертикаль отвесом, засыпают щебнем, заливают раствором. После набора прочности бетоном натягивают шнур по периметру участка, через 2,5 м выкапывают ямы для рядовых опор, устанавливают стойки. Навешивают ригели саморезами к уголкам. Навешивают профлист в каждый гофр или через гофр. Верх листа защищают П-образной планкой.

Забор готов.

Украшаем забор





Огромная площадь полотна ограды — отличная возможность для самовыражения. Самый простой способ украсить забор — купить профлист с покрытием разных цветов и разных оттенков одного цвета и навесить с растяжкой — получим имитацию волны или радуги. Выполняя ограждение из оцинкованного профлиста, вы можете на заборе изобразить какую угодно картину, можете декорировать забор торцевыми спилами дерева или корягами интересной формы. А забор из металлопрофиля с покрытием под дерево не нуждается в декорировании.

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