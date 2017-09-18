Действуют иррационально, вредя себе и экономике. Более половины взрослых слабы в финграмоте

Беларусь намерена серьезно работать над повышением финансовой грамотности граждан, в том числе участвуя в проектах международных организаций, заявил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц на конференции высокого уровня по проекту Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области финансового просвещения в странах СНГ.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Начальник отдела ОЭСР по финансовым вопросам Флор-Анн Месси отметила, что в среднем 56% взрослого населения в 30 странах участниках проекта поучили минимальный целевой балл (5 из 7). В Беларуси процент оказался ниже среднего — 38%, в России — 45%. То есть меньше половины взрослых в стране можно считать финансово грамотными.

Наличие проблемы признали и представитель Нацбанка Беларуси, и замдиректора департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Анна Валькова. Он отметила, что в России 40% населения не имеет сбережений, покрывающих хотя бы месяц их расходов. Еще одна проблема — высокая закредитованность граждан. «Люди не готовы к самостоятельному принятию финансовых решений, у них завышенные ожидания государства в решении их возможных финансовых проблем», — резюмировала Валькова, добавив, что и в других странах региона аналогичные проблемы.

Сергей Калечиц отметил, что граждане, причем не только в Беларуси, часто действуют в сфере личных финансов иррационально, создавая проблемы и себе, и экономике страны, с чем согласилась представительница Минфина России.

Зампредправления Нацбанка анонсировал разработку в Беларуси плана по повышению финансовой грамотности населения на 2019−2024 годы.

«Реализуя политику повышения финансовой грамотности нашего населения, мы сотрудничаем с рядом международных организаций, и последняя программа, к которой мы присоединились, реализуется для ряда стран СНГ ОЭСР. Это проект, который призван на практике улучшить целый ряд направлений этой работы», — сказал он. Речь идет как об отработке методологии опросов, так и о разработке новой стратегии в области повышения финансовой грамотности населения, в первую очередь — молодежи. Сейчас действует план на 2013−2018 годы, и как раз стоит вопрос разработки новой стратегии на 2019−2024 годы, уточнил Калечиц.

«Думаю, правильный толчок эта работа приобретает, когда ею на постоянной основе занимается государство», — уверен зампред правления.

ОЭСР возглавляет трехлетний проект по техническому содействию в области финансового просвещения в странах СНГ при финансовой поддержке Минфина России. Участниками проекта стали Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.