Проект скандального ФОКа с кортами на Цнянке откорректируют, весной объект продолжат строить

В декабре прошлого года строительство ФОКа с теннисными кортами на берегу Цнянки было приостановлено, объект законсервирован. Эта новость казалась маленькой победой минчан, которые просили вообще исключить из ПДП этот объект и собрали в поддержку больше двух тысяч подписей. Но стройка остановилась не из-за общественного мнения. И не из-за финансовых проблем, как уверял заказчик строительства — ЗАО «Эриа». По официальной версии проект просто был отправлен на корректировку. Сегодня стало известно и о сроках возобновления строительства.



Фото: bzs.by

По словам главы администрации Советского района Юрия Трущенко, строительство ФОКа на берегу Цнянского водохранилища (район минских улиц Мирошниченко и Воропаевская) возобновится уже весной 2018 года.

— Заказчик объекта — ЗАО «Эриа» — получил на прошлой неделе разрешение Мингорисполкома на корректировку проекта, — цитирует слова главы районной администрации агентство « Минск-Новости ». — Планируется уменьшить строительный объем: вместо административного здания появится дополнительный открытый теннисный корт.

В изначальном проекте ФОК задумывался как один из крупнейших в Минске. На его территории должны были появиться четыре закрытых теннисных корта, корты для сквоша, оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном, тренажерные залы, а также ресторан на 100 посадочных мест. Проектом предусмотрены также открытые теннисные корты и площадки для пляжного тенниса и мини-футбола.

— С учетом корректировки и экспертизы проектной документации компания намерена продолжить строительство весной 2018 года, — рассказал Юрий Трущенко.

Напомним, ради строительства спортивного центра с теннисными кортами на берегу водохранилища вырубили часть парка. Местные жители и городские активисты выступили категорически против вырубки зеленой зоны. Но местные и городские власти уверяют, что землю компании, подконтрольной совладельцу торгового центра «Экспобел» Петру Синкевичу, выделили еще год назад на основании указа президента и отменить разрешение невозможно.