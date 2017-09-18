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Проект скандального ФОКа с кортами на Цнянке откорректируют, весной объект продолжат строить

19.09.2017 16:45 — Разное | Tut.by  
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В декабре прошлого года строительство ФОКа с теннисными кортами на берегу Цнянки было приостановлено, объект законсервирован. Эта новость казалась маленькой победой минчан, которые просили вообще исключить из ПДП этот объект и собрали в поддержку больше двух тысяч подписей. Но стройка остановилась не из-за общественного мнения. И не из-за финансовых проблем, как уверял заказчик строительства — ЗАО «Эриа». По официальной версии проект просто был отправлен на корректировку. Сегодня стало известно и о сроках возобновления строительства.


Фото: bzs.by

По словам главы администрации Советского района Юрия Трущенко, строительство ФОКа на берегу Цнянского водохранилища (район минских улиц Мирошниченко и Воропаевская) возобновится уже весной 2018 года.

— Заказчик объекта — ЗАО «Эриа» — получил на прошлой неделе разрешение Мингорисполкома на корректировку проекта, — цитирует слова главы районной администрации агентство «Минск-Новости». — Планируется уменьшить строительный объем: вместо административного здания появится дополнительный открытый теннисный корт.

В изначальном проекте ФОК задумывался как один из крупнейших в Минске. На его территории должны были появиться четыре закрытых теннисных корта, корты для сквоша, оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном, тренажерные залы, а также ресторан на 100 посадочных мест. Проектом предусмотрены также открытые теннисные корты и площадки для пляжного тенниса и мини-футбола.

— С учетом корректировки и экспертизы проектной документации компания намерена продолжить строительство весной 2018 года, — рассказал Юрий Трущенко.

Напомним, ради строительства спортивного центра с теннисными кортами на берегу водохранилища вырубили часть парка. Местные жители и городские активисты выступили категорически против вырубки зеленой зоны. Но местные и городские власти уверяют, что землю компании, подконтрольной совладельцу торгового центра «Экспобел» Петру Синкевичу, выделили еще год назад на основании указа президента и отменить разрешение невозможно.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Известно, что из проекта уже исключили административное здание.

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