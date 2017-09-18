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Россия приняла на вооружение истребители поколения 4++

19.09.2017 17:01 — Разное | Tut.by  
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Сверхманевренный истребитель Су-35С поступил на вооружение ВКС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России, передает ТАСС.


Су-35. Фото: topwar

Ранее пятьдесят таких истребителей проходили опытную эксплуатацию и войсковые испытания в российских ВКС. Военные оценили эффективность применения нового вооружения на сверхманевренных режимах. Также оценку получило бортовое оборудование и комплексы автоматизированных систем управления самолетом.

Су-35 отличается высокой маневренностью, самолет может развернуться буквально на месте. Кроме того, российский истребитель оснащен системой предупреждения о пуске ракет, которая дает летчику спасительные несколько секунд, чтобы уйти от атаки. На международных авиасалонах Су-35 получил прозвище show-stopper: во время его показательных полетов зрители буквально замирали, наблюдая за его маневрами.

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Истребитель отличается высокой маневренностью, самолет может развернуться буквально на месте.

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