Россия приняла на вооружение истребители поколения 4++

Сверхманевренный истребитель Су-35С поступил на вооружение ВКС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России, передает ТАСС.



Су-35. Фото: topwar

Ранее пятьдесят таких истребителей проходили опытную эксплуатацию и войсковые испытания в российских ВКС. Военные оценили эффективность применения нового вооружения на сверхманевренных режимах. Также оценку получило бортовое оборудование и комплексы автоматизированных систем управления самолетом.

Су-35 отличается высокой маневренностью, самолет может развернуться буквально на месте. Кроме того, российский истребитель оснащен системой предупреждения о пуске ракет, которая дает летчику спасительные несколько секунд, чтобы уйти от атаки. На международных авиасалонах Су-35 получил прозвище show-stopper: во время его показательных полетов зрители буквально замирали, наблюдая за его маневрами.