SPORT.TUT.BY познакомился с семилетним Пашей, которого еще вчера разыскивало минское «Динамо». Он знает статистику команды наизусть, а теперь еще и в лицо — игроков клуба. В следующем году Паша должен начать заниматься хоккеем и готов снова расплакаться, чтобы попасть в раздевалку «зубров».





Помимо чудесного возвращения в борьбу при счете 0:3 и волевой победы над одним из сильнейших клубов КХЛ недавняя встреча с магнитогорским «Металлургом» запомнится поклонникам «Динамо» пролитыми юным болельщиком слезами. Как выяснилось позднее, клуб и команду тоже эмоции малыша взволновали. Через СМИ и соцсети «зубры» объявили о поиске теневого героя поединка.

О том, как его нашли, рассказал дедушка мальчика Дмитрий Георгиевич, который по приглашению «Динамо» 19 сентября привел внука на тренировку динамовцев.

— Преподаватель английского языка Паши в гимназии позвонил его маме со словами: «Пашу показывают в TUT.BY, ищут вашего мальчика». Родители связались с «Динамо», договорились о встрече Паши с командой.

— Не каждый мальчик в Беларуси может посмотреть тренировку «Динамо», — гордится шансом Паша.





Дедушка уклонился от просьбы назвать фамилию мальчика, объяснив решение тем, что у них непубличная семья.

— Знаменитым стал Паша, а мы просто находимся рядом, — смеется Дмитрий Георгиевич. — Паша — звезда экрана! В школе, видимо, станет кумиром для одноклассников… Не боюсь, что кто-то может назвать Пашу плаксой. Так бы поступили ребята постарше, которые учатся отдельно, а ровесники поймут. Уже называют его Пашей Динамо. Выходит, что он пропагандирует в своем круге хоккей.

Паша родился в год, когда динамовцы провели первый матч на «Минск-Арене». Это случилось в 2010 году. То есть ему семь лет, а следить за судьбой «зубров» Паша стал два года назад.

— Как-то мы посмотрели их игру по телевизору, — говорит дедушка. — С тех пор Пашке полюбились телеканалы КХЛ-ТВ и «Беларусь 5». Когда мы выбираемся с внуком на «Минск-Арену», у него всегда есть свое место. На матче с «Металлургом», например, смотрели хоккей на трибуне В, неподалеку от командной скамейкой.





Паша занимается плаванием и карате, любит кататься на велосипеде и, вероятно, со следующего года начнет свой путь в хоккее.

— Желание заниматься у Пашки огромное, — заверяет дед. — Не поздно ли идти в хоккей в восемь лет? Нет, так даже лучше. Надо детям дать возможность побыть детьми, не перегружать их сильно. Помню, как сам пришел в спорт где-то в десять лет. Начинал с легкой атлетики, а затем был волейбол.

В клубном офисе Паша заметил планшеты, на которых отмечена турнирная ситуация в Западной и Восточной конференциях КХЛ. Паша с легкостью читал с них информацию.

— Вообще-то он наизусть знает статистку, — отметил Дмитрий Георгиевич.

— Слежу за силой нашей! — пояснил малыш.

— Паша — главный эксперт в нашей семье по «Динамо», — продолжил Дмитрий Георгиевич. — Часто замечаю, что не знаю новостей из жизни команды, которые он мне рассказывает. Так во время похода на матч с магнитогорским «Металлургом» Паша поведал, что соперник «Динамо» дважды выигрывал Кубок Гагарина.

— И что по буллитам в играх друг с другом у каждой команды по две победы, — добавил Паша и был прав.

— Как дед, рад, что внук увлечен хоккеем, а не сидит днями в интернете, то есть не подвержен негативному его влиянию. Хоккей — это коллективная игра. Она учит умению договариваться, быть эмоционально устойчивым, терпеливым и расставлять приоритеты: что правильно, а что нет.











Практически всю тренировку минского «Динамо» Паша провел у бортика, время от времени покусывая свою клюшку и ловкими движениями рук подражая кумирам, которые бросали шайбу снова и снова. Паша посидел на командной лавке и, кроме того, с помощью движения кулак в кулак поприветствовал всех хоккеистов и тренеров «Динамо».

— Привет! — обратился к Пашке один из лидеров «Динамо» Александр Павлович.

— Здарова, — ответил кумиру задира-семилетка.

— Держи подарок от нашего клуба за твои искренние эмоции, — продолжил Павлович и протянул малышу пакет с клубной атрибутикой. — Надеюсь, что в дальнейшем твои слезы будут разве что слезами радости, договорились?

В общении с журналистами Павлович отметил, что реакцию Паши на течение матча заметил по ходу игры, когда плачущего мальчика показали на мультимедийном кубе.

— Почувствовали ли вы неловкость, увидев детские слезы? — прозвучал вопрос для Александра.

— Такие моменты трогают, но, признаться, во время игры было не до этого. Когда же матч завершился, то… Все мы люди. У нас есть свои семьи, свои дети. Так что после игры поговорили с ребятами о случившемся. Рады, что вы [СМИ] нашли пацана. Желание найти его исходило и от руководства клуба, и от команды. На таких болельщиках, которые с нами и в беде, и в радости все и строится.





— Молодчик, что верил в нас до конца, — поддержал Пашу Александр Китаров, который, как и Павлович, в матче с «Металлургом» оформил дубль. — Дарим тебе два абонемента на все домашние игры команды до конца сезона. Приходи! Радуйся и переживай [вместе с нами]!

Технически речь идет не об абонементах, а о пакете из двух билетов, который Паша будет получать всякий раз, как придет на «Минск-Арену».

— Места будут хорошими, — заверили в клубе.

— И больше так рано не расстраивайся, — напутствовал Пашку Андрей Степанов. — Нам еще целый период оставалось играть [когда ты заплакал].

— Когда случился этот провал — 0:3, Паша проронил слезу, — вспоминает Дмитрий Георгиевич. — Детская непосредственность. В таком возрасте нельзя наиграть! Я сказал ему: «Нет, не нужно плакать. Мы ждем, должны этот матч выиграть. Только терпение нужно проявить». Будучи терпеливым, всегда можно достичь успеха при наличии усилия. Внук понял. Нельзя останавливаться, что бы ни было. Нужно биться до конца!

Забавно, что перед нами сидели болельщики «Металлурга». Когда их команда забросила третью шайбу, они проявили внимание к Паше, стали его утешать. Мол, ты же понимаешь, какой сильный клуб в Магнитогорске! Жаль, что этих людей не увидели на своих местах, когда из любимцы получили пять штук от «Динамо». А то, видимо, уже нам с Пашей пришлось бы их успокаивать!





После четырехматчевой домашней серии, в которой «Динамо» удалось пополнить очковый багаж на 9 баллов и тем самым улучшить позиции в таблице, команда отправляется в затяжной выезд, где среди соперников будет «Сибирь».

— Эта команда чуть послабее, — делится экспертным мнением Паша. — Там (в Новосибирске. — Прим.ред.) живет мамина родня, поэтому не надо «Динамо» «Сибири» много забивать, чтобы мама не так сильно обиделась. Но победить надо!

К концу тренировки Паша устал так же сильно, как хоккеисты. Он набегался, пуская по коридорам динамовского офиса шайбу и раздавая даже больше интервью, чем игроки «Динамо». Он остался доволен всем, разве что огорчился тому, что его не пустили в командную раздевалку.

— Как думаешь, что нужно сделать в следующий раз, чтобы оказаться там? — спросили мы у Паши.

— Ну, то же самое, что и сейчас, — смекнул малыш и из последних сил улыбнулся.