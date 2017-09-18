Сегодня на станции метро «Площадь Ленина» заработал первый в Минске турникет с возможностью оплаты проезда бесконтактной картой Visa. Мы узнали, как работают, сколько стоят такие устройства, когда в систему внедрится MasterCard и какой вообще потенциал у нововведения.





Первый терминал с возможностью оплаты с помощью бесконтактной карточки Visa презентовали сегодня днем. Работает он просто. Чтобы оплатить проезд, нужно приложить бесконтактную карточку любого банка любой страны к валидатору наверху турникета, с нее спишется 60 копеек, и после этого вы сможете проходить дальше.





Можно платить также, например, синхронизированным с карточкой телефоном или умными часами с бесконтактной связью. У терминала тот же принцип работы и те же стандарты безопасности, что и в магазине. При этом турникет по-прежнему принимает жетоны и проездные.

Первыми систему протестировали принимавшие участие в разработке стороны: столичные транспортники, представители компании Visa, БПС-Сбербанка и IBA Group. Представители города и бизнеса также рассказали о взаимовыгодности проекта, а также о перспективах его распространения на всю транспортную систему столицы.

Зачем этот проект нужен компании Visa

Руководитель группы инновационных решений Visa в СНГ и Юго-Восточной Европе, украинец Евгений Лесняк говорит, что они начали вести переговоры с белорусскими партнерами в сентябре 2016 года. Минск им был интересен по нескольким причинам. Во-первых, у нас неплохо обстоят дела с безналичными платежами, рост которых является главным приоритетом бизнес-стратегии компании Visa.

«Удельный вес безналичных платежей по картам Visa в Беларуси составляет 41%. Это самый высокий показатель среди крупных рынков СНГ и Восточной Европы. Три года назад этот показатель составлял 24%», — говорит региональный менеджер Visa в Беларуси, Азербайджане и Молодове Игорь Ковалев.

Евгений Лесняк говорит о еще одной причине их внимания к Минску. По его словам, внедрить бесконтактную систему оплаты тут будет дешевле, чем в большинстве стран. Это касается не только метро, но и наземного транспорта.

«Ведь Минск проделал сумасшедшую работу, внедряя свою автоматизированную систему оплаты и контроля проезда (в 2014 году. — Прим. TUT.BY). И внедрил ее таким образом, что посредством небольших программных наработок можно покрыть весь транспорт города [бесконтактной системой оплаты], — сказал топ-менеджер Visa.

Благодаря этому весь минский транспорт можно перевести на бесконтактную систему, «не вкладывая астрономические суммы». И тогда наш город станет вторым таким городом в мире после Лондона.

А пока же оборудование одного тестового турникета на «Площади Ленина» обошлось примерно в 300−350 долларов (именно столько стоит терминал) рассказал зампред Правления БПС-Сбербанка Александр Наумов. Государственные деньги на это не тратились, но представители коммерческих организаций отметили большую заинтересованность транспортников и городских властей в этой инициативе.

«И такого содействия, как мы получили в Минске, я работая на 17 рынках, не получал нигде», — признался украинский топ-менеджер.

Какую выгоду в нем видят минские транспортники

Директор «Столичного транспорта и связи» Валерий Шкуратов обосновывает актуальность предложения Visa тем, что сегодня 30−40% пассажиров покупают разовые поездки в виде жетона или талона.

«Это создает необходимость создания каких-то киосков и систем изготовления продукции. Также возникают вопросы потери времени пассажирами при покупке и это есть проблема. И ее можно решить, реализовав предложение Visa», — сказал транспортник.

Замдиректора минского метрополитена Андрей Михайловский уточнил, что в сутки подземка перевозит около 800 тысяч пассажиров, 31,5% из которых покупают жетоны. Это примерно 240 тысяч человек.

«И такие пассажиры теперь смогут не стоять в очереди, чтобы купить жетончик», — добавил представитель подземки.

Более того, оплата проезда с помощью карточки займет всего 0,3 секунды, рассказывает зампред правления БПС-Сбербанка.

«Таких проектов по миру всего лишь 20, а на территории СНГ такие проекты реализованы в Киеве и Москве», — сказал он.

Путят ли в эту систему MasterCard и «БелКарт»

Однако в тех же столицах Украины и России оплатить проезд в метро на турникете можно не только карточкой Visa, но и MasterCard. В Киеве принимают и «Простір» — их аналог нашего «БелКарта». Как оказалось, в будущем в Минске карты других платежных систем тоже без проблем смогут взаимодействовать с одним тем же терминалом на турникете. Технически это сделать не особенно сложно.

«На текущий момент проект, аналогичный проекту с Visa, обсуждается с MasterCard. Если все организационные моменты будут решены, то это займет несколько месяцев. Эта тема живая. Думаю, до 18 декабря мы протестируем не только Visa, но и MasterCard», — сказал замдиректора подземки.

Представители Visa отметили, что у них стоит задача не ставить каких-то преград другим компаниям. А вот Валерий Шкуратов добавил, что Мингорисполком согласен внедрять безналичную оплату во всем транспорте только при условии, что в ней будут участвовать разные платежные системы.

А пока же до конца 2017 года транспортники будут тестировать единственный новый турникет, чтобы принять решение о дальнейшем покрытии ими метрополитена.

«Также мы планируем в октябре-ноябре провести опрос населения и нам бы хотелось получить отзывы об эксплуатации этого турникета. И при положительной эксплуатации и положительной оценке [пассажиров] город будет, наверное, принимать решение, что необходимо внедрять этот проект и на наземном транспорте», — сказал Шкуратов.

Более того, комплексное оборудование метро и наземного транспорта можно будет произвести дешево и не платить по 350 долларов за одну единицу как сегодня. Для этого сейчас завершают сертификацию новых терминалов компании IBA для метро и транспорта, которые посредством обновления программного обеспечения смогут выполнять функции банковского терминала.

«И вместо миллионов долларов инвестиций, Минск может обойтись суммой на 20 порядков меньше. И мы сделаем все, чтобы государственных денег на это потрачено не было», — пообещал руководитель группы инновационных решений Visa в СНГ и Юго-Восточной Европе.