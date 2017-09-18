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AS: Финал Лиги чемпионов-2018/19 пройдет в столице Азербайджана
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится в Баку на Олимпийском стадионе, информирует AS.
На проведение этой встречи также претендовала новая арена «Атлетико» «Метрополитано». Однако, как отмечается, УЕФА отказался от этого стадиона, так как там слишком мало VIP-мест (семь тысяч).
Место проведения еврокубковых финалов сезона-2018/19 исполком УЕФА утвердит 21 сентября. Напомним, что в этом сезоне финал Лиги чемпионов примет Киев.
Добавим, что Баку также претендует на проведение финала Лиги Европы. Другими претендентами будут Севилья («Рамон Санчес Писхуан») и Стамбул («Бешикташ Арена»).
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Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится в Баку на Олимпийском стадионе.
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