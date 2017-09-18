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В Минске на переходе Chrysler сбил 10-летнего ребенка

19.09.2017 17:45 — Разное | Tut.by  
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В Минске автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе ребенка. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Авария произошла днем 19 сентября. По предварительной информации, 66-летний водитель Chrysler ехал по улице Нестерова со стороны улицы Герасименко в направлении улицы Ангарской в первой полосе. В это время в соседней полосе перед пешеходным переходом остановился автомобиль, чтобы пропустить пешехода. Мужчина не обратил на это внимания и совершил наезд на 10-летнюю девочку.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла днем 19 сентября на улице Нестерова.

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