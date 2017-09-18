В Минске на переходе Chrysler сбил 10-летнего ребенка

В Минске автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе ребенка. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Авария произошла днем 19 сентября. По предварительной информации, 66-летний водитель Chrysler ехал по улице Нестерова со стороны улицы Герасименко в направлении улицы Ангарской в первой полосе. В это время в соседней полосе перед пешеходным переходом остановился автомобиль, чтобы пропустить пешехода. Мужчина не обратил на это внимания и совершил наезд на 10-летнюю девочку.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.