Бывшему председателю общественного объединения «Спортивный футбольный клуб «Слуцк» Олегу Караневскому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова в эфире программы «Причины и следствия» на «Альфа-радио».



Фото: Алесь Достанко, Kurjer.info

Фигурант идет на контакт со следствием, сказала представитель СК.

По словам Гончаровой, в настоящее время осуществляется сбор доказательной базы, опрашиваются свидетели.

Караневского задержали 5 сентября на проспекте Победителей в Минске оперативные сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями. От директора коммерческой организации председатель СФК принял в качестве взятки 2700 рублей за благоприятное решение вопроса об обеспечении победы этой организации в процедуре закупки, проводимой ОО.

В отношении Караневского управлением Следственного комитета по Минску возбуждено и расследуется дело по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки).

Караневский покинул должность председателя клуба 15 сентября по соглашению сторон.

Новым председателем клуба стал бывший заместитель Караневского Виталий Бунос.