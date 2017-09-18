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Бывший председатель футбольного клуба "Слуцк" находится под подпиской о невыезде
Бывшему председателю общественного объединения «Спортивный футбольный клуб «Слуцк» Олегу Караневскому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова в эфире программы «Причины и следствия» на «Альфа-радио».
Фигурант идет на контакт со следствием, сказала представитель СК.
По словам Гончаровой, в настоящее время осуществляется сбор доказательной базы, опрашиваются свидетели.
Караневского задержали 5 сентября на проспекте Победителей в Минске оперативные сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями. От директора коммерческой организации председатель СФК
В отношении Караневского управлением Следственного комитета по Минску возбуждено и расследуется дело по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки).
Караневский
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Бывшему председателю общественного объединения "Спортивный футбольный клуб "Слуцк" Олегу Караневскому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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