Обзор обзоров iPhone 8 и iPhone 8 Plus: плюсы и минусы новых смартфонов Apple

Недавно компания Apple представила тройку новых смартфонов, среди которых были обновленные версии предыдущих устройств производителя — iPhone 8 и iPhone 8 Plus. В продажу гаджеты поступят 22 сентября, но западные издания уже успели составить свое мнение о новинках. Приводим выдержки из их обзоров.

The Verge

Обозреватель The Verge отметил, что единственное существенное изменение в дизайне новинок в сравнении с предыдущими моделями — iPhone 7 и iPhone 7 Plus — это стеклянная задняя панель.





Из-за нее новые аппараты стали немного тяжелее. Но, по словам журналиста, благодаря этому смартфоны даже удобнее лежат в руке. Кроме того, iPhone 8 и iPhone 8 Plus помещаются в чехлы от iPhone 7 и iPhone 7 Plus (физически новые смартфоны на несколько миллиметров больше предыдущих моделей — Прим. ред.).

По заверению компании, заднее защитное стекло — одно из самых прочных на рынке. Несмотря на это, обозреватель сумел поцарапать его, нося iPhone 8 Plus в кармане.

Автор обзора также заметил, что в сравнении с Samsung Galaxy S8 и LG V30 новинки устарели. Тот же Galaxy S8 по размерам лишь слегка превосходит iPhone 8, но при этом оснащается намного большим дисплеем даже в сравнении с iPhone 8 Plus. Очевидно, что основным конкурентом вышеназванных смартфонов является премиальный iPhone X, при создании которого в Apple сосредоточились на дизайне.





Экраны новинок особых нареканий у обозревателя не вызывают. По его словам, он всегда считал LCD-дисплеи iPhone лучшими с точки зрения цветопередачи, а функция измерения температуры окружающего света True Tone делает их еще лучше.

Журналисту также понравились стереодинамики новинок, которые звучат очень громко. Кроме того, отчетливо слышен стереоэффект. Из недостатков обозреватель выделили лишь отсутствие 3,5-мм аудиоразъема. По его словам, звуковая система с Lightning все еще «крайне незрелая».





Система беспроводной зарядки также работает хорошо, причем даже с неоригинальными зарядными устройствами (например, от компании Samsung). Из минусов выделяется лишь небольшая скорость зарядки смартфонов таким способом.





Новинки также поддерживают технологию ускоренной зарядки. Например, от адаптера питания MacBook устройства заряжаются на 50% примерно за 30 минут. Но зарядное устройство, способное подзаряжать аппараты в ускоренном режиме, придется докупать отдельно. В комплект поставки входит стандартный адаптер питания.

От одного полного заряда оба смартфона, по словам журналиста, «держатся» около одного полного дня при не самом активном использовании.





По качеству фотографии iPhone 8 и iPhone 8 Plus приблизились к лидерам рынка в лице Samsung Galaxy S8 и Google Pixel. По словам обозревателя, снимки новинок теперь выглядят более насыщенными. Кроме того, по умолчанию всегда включен режим HDR, как на смартфонах Pixel.

В iPhone 8 Plus также появился новый режим Portrait Lighting, который имитирует студийные режимы съемки. Функция находится в статусе бета-тестирования, поэтому окончательные выводы делать пока рано. Тем не менее, в прошлом году портретный режим в iPhone 7 Plus обозревателю понравился больше. Portrait Lighting выглядит лишь как логичное продолжение этой функции.





В качестве процессора в новинках используется новый 6-ядерный чип Apple A11 Boinic. Тесты показывают, что он производительнее не только прошлогоднего A10 Fusion в iPad Pro, но даже младшей модификации MacBook Pro 13.

При этом большой разницы в скорости работы с iPhone 7 журналист не заметил. По его словам, подобный запас производительности сможет понадобится лишь в будущем.





Приложения дополненной реальности работают хорошо. Но для этого пользователям все еще не нужен iPhone 8. Предыдущие модели производителя также получат возможность работы с AR-приложениями при переходе на iOS 11.

Веских причин для перехода с прошлогодних iPhone 7 и iPhone 7 Plus журналист не видит. «Старые» модели все еще достаточно хороши. Беспроводной зарядки и режима съемки Portrait Lighting в iPhone 8 Plus, по его мнению, недостаточно для смены прошлогодних телефонов. Единственный вариант для покупки — переход с более старых моделей iPhone.

При этом топовая модификация iPhone 8 Plus с 256 ГБ памяти в США стоит 949 долларов, iPhone X — 999 долларов. По мнению обозревателя, выбор в пользу iPhone X в этом случае очевиден.

Engadget

Крис Велазко, обозреватель engadget, хотел бы увидеть «нечто новое» в дизайне аппаратов. По его словам, сейчас они выглядят практически также, как и iPhone 6 и iPhone 6 Plus три года назад.





Он также отметил стеклянные задние панели новинок, из-за которых смартфоны стали немного тяжелее в сравнении с предыдущими аппаратами производителя. По словам Криса, из-за этого пользоваться iPhone 8 Plus одной рукой стало не очень удобно.

Большой разницы в уровне яркости или контрастности дисплеев новинок в сравнении с iPhone 7 и iPhone 7 Plus журналист не заметил. Режим True Tone подстраивает цвета под окружающий свет, но в большинстве случаев цветопередача становится менее точной (обычно экран уходит в теплые оттенки).





Обозреватель также остался недоволен отсутствием поддержки дисплеями HDR. Пока это остается прерогативой более дорогого iPhone X. Зато Крису понравились мультимедийные стереодинамики обоих аппаратов. По его словам, они звучат очень громко и насыщенно.

Качество снимков, сделанных основными камерами новинок, обозреватель оценил достаточно высоко. По его мнению, снимки получаются более детализированными в сравнении с кадрами, сделанными на iPhone 7 Plus. Журналист также заметил, что теперь HDR-режим включен по умолчанию.





В сравнении со снимками, сделанными Samsung Galaxy Note 8, фото «яблочных» смартфонов получаются более естественными. При этом кадры Galaxy Note 8 выглядят немного ярче, особенно в темное время суток.

Крис также отметил дополнительную основную камеру в iPhone 8 Plus, с помощью которой можно делать портретные снимки. Они, по его словам, получаются чуть лучше, чем на прошлогоднем iPhone 7 Plus (новинка правильнее определяет границы объектов в кадре и лучше размывает фоновую картинку).





Режим Portrait Lighting находится в бета-тестировании, за счет чего снимки не всегда отличаются хорошим качеством. Журналист опросил своих коллег, которых просил сфотографироваться в этом режиме. Практически все отметили, что на получившихся фото подчеркиваются черты внешности, которых видеть они не хотели.

Благодаря новому 6-ядерному процессору Apple A11 Bionic новые смартфоны работают очень быстро и плавно, но разницы в скорости работы в сравнении с iPhone 7 и iPhone 7 Plus Крису заметить не удалось.





Работой приложений дополненной реальности обозреватель также остался доволен. Журналист отметил, что на данный момент AR-проекты на устройствах компании Apple работают лучше, чем на аналогичной платформе Google Tango.

От одного полного заряда батареи iPhone 8 работает около одного дня, iPhone 8 Plus — чуть меньше полутора дней. Вопросов к системе беспроводной зарядки у Криса не возникло — по его словам, смартфоны заражаются от любого беспроводного адаптера питания, поддерживающего технологию Qi.

В целом обозреватель остался доволен новыми смартфонами Apple. К основным плюсам устройств мужчина отнес высокую производительность, отличные камеры и хорошо работающее ПО.

Mashable

Обозреватель ресурса Mashable также отметил увеличившийся вес новых смартфонов в сравнении с прошлогодними моделями за счет использования стекла на задних панелях.





Журналист даже успел уронить iPhone 8 на твердую поверхность. По его словам, смартфон остался невредим (небольшим сколом покрылся лишь алюминиевый край гаджета).

Обозреватель также высоко оценил наличие технологии защиты от воды и пыли по стандарту IP67. После нахождения в заполненной водой раковине в течении нескольких минут со смартфонами ничего не произошло. Впрочем, такая же защита есть и у прошлогодних моделей.





Скорость разблокировки устройств через сканер отпечатков пальцев Touch ID на передней стороне устройств в сравнении с iPhone 7 не изменилась.

Качеством изображения на экранах смартфонов журналист остался доволен, но отметил, что по сравнению с AMOLED-дисплеями компании Samsung они кажутся немного устаревшими. Функция True Tone в большинстве случаев делала цвета чуть более желтыми.





По сравнению с iPhone 7 и iPhone 7 Plus качество фотографий новинок возросло. Обозреватель отмечает, что снимки, сделанные на новые смартфоны, получаются более четкими и яркими.

Кроме того, портретный режим съемки на iPhone 8 Plus за счет оптической стабилизации изображения стал работать ощутимо лучше. Фотографии, сделанные в режиме Portrait Lighting, пока оставляют желать лучшего.

Проблем с производительностью смартфона, ожидаемо, нет. Все современные 3D-игры (например, Injustice 2) работают очень плавно. В синтетических тестах, благодаря 6-ядерному чипу Apple A11 Bionic, iPhone 8 также оказывается намного быстрее конкурентов (в частности, Galaxy S8+).





От одного заряда аккумулятора оба гаджета в режиме смешанного использования проработали около 12 часов. Обозревателю также понравилась работа системы беспроводной зарядки, правда, при снятии с нее смартфонов те ощущаются очень теплым.

По мнению журналиста, iPhone 8 и iPhone 8 Plus — значимые обновления в модельном ряду смартфонов Apple, но подойдут не всем. Переходить на них обозреватель советуют владельцам более старых смартфонов производителя, а пользователям iPhone 7 все же лучше дождаться выхода iPhone X в ноябре.

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