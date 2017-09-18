В Беларуси расширили список видов деятельности, для которых не нужно открывать ИП

В Беларуси расширили список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба президента. Изменения приняты президентским указом № 337 «О регулировании деятельности физических лиц», который 19 сентября был подписан главой государства.



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Документ расширяет перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, при условии уплаты единого налога.

В список видов деятельности, для которых не нужно открывать ИП, попали реализация самостоятельно изготовленных гражданами кулинарных изделий, предоставление мест для краткосрочного проживания физлиц, выполнение по заказам потребителей работ по ремонту мебели, часов и обуви, пошиву одежды, настройке музыкальных инструментов, распиловке дров, погрузке грузов, кладке печей и каминов, а также выполнение отделочных работ и оказание гражданам услуг по разработке веб-сайтов, обслуживанию компьютерного и периферийного оборудования. В перечень также включены услуги по дизайну помещений, интерьера, мебели, одежды и обуви, графическому дизайну, парикмахерские и косметические услуги.

«Таким образом, в перечне легализованы виды экономической деятельности, которые сегодня фактически осуществляются физическими лицами в домашних условиях (например, парикмахерские услуги) либо могут осуществляться в таких условиях без угрозы причинения вреда как отдельно взятым гражданам, так и обществу в целом», — говорится в пояснении к президентскому указу.

Как планируется, указ позволит создать «дополнительные условия для повышения самозанятости населения, вовлечения его в экономическую деятельность и, следовательно, будет содействовать развитию предпринимательства в нашей стране».

Основные положения документа вступают в силу через месяц после официального опубликования.