Средняя зарплата в Беларуси последние пять месяцев стремится к заветным « попиццот ». Но существуют сферы, где «получки» почти в два раза меньше, чем средние по стране. Например, культура . А среди представителей этой области самые маленькие зарплаты у библиотекарей — в среднем 387,6 рубля в месяц. FINANCE.TUT.BY поговорил с работниками белорусских библиотек о том, как удается жить на зарплату, которая немногим превышает « минималку ».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Пособие на ребенка больше, чем зарплата на полторы ставки»

Ирина Бушкова сменила работу экспедитора на библиотекаря в небольшом агрогородке Гирки в Гродненской области, потому что та «находилось ближе к дому». В библиотеку Ирину взяли без специального образования, так как, по словам девушки, почти полтора года не могли найти работника — и библиотека стояла закрытой. Через три месяца девушку отправили на курсы повышения квалификации.

Ирина Бушкова, фото из личного архива героя

— В целом работа неплохая, но, как и везде, есть свои нюансы. Очень много бумажной работы: помимо обычных формуляров, каждый день нужно заполнять два дневника работы библиотеки, который состоит из трех частей, отслеживать корреспонденцию, выбирать интересные статьи из прессы и кратко описывать их в картотеке. Сложно было выполнять планы по платным услугам и количеству читателей. Плюс написание сценариев и проведения праздников, которых немало. Еще, кстати, библиотекарь должен совершать дворовые обходы и обслуживать население на дому. Порой это немаленькое расстояние, а в плохую погоду, и тем более зимой, с кучей книг и журналов, это делать еще тяжелее.

В библиотеке Ирина проработала почти два года — в мае 2016 года ушла в декрет. Пособие по уходу за ребенком, как говорит молодая мама, оказалось больше, чем ее зарплата библиотекаря. Даже с учетом того, что на полставки она еще подрабатывала уборщицей.

— Пособие по уходу за ребенком сейчас составляет почти 279 рублей. Зарплата у меня было где-то 270 рублей, и это на полторы ставки. Оклад библиотекаря на 2016 год составлял чуть больше 110 рублей, плюс около 25 рублей доплаты за работу в сельской местности, плюс выплаты по стажу, премия, надбавка за сложность и другие надбавки. За 0,5 ставки уборщицей мне доплачивали около 48 рублей. Раз в квартал, но тоже не всегда, могли дать премию за счет экономии ФЗП. К Новому году дарили сладкие подарки детям и шоколадку или коробку конфет самому работнику.

Зарплаты, по словам Ирины, обычно хватало на продукты питания и проезд. «Работала в 10 километрах от дома, цена билета — 44 копейки в одну сторону, за месяц выходило около 20 рублей», — говорит Ирина. К слову, и призы к праздникам зачастую приходилось покупать из своего кармана.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Иногда удавалось купить что-нибудь из вещей.

— Учитывая доход мужа, на жизнь хватает. Но если бы я была одна с ребенком, на зарплату библиотекаря прожить нереально. Нужно было бы во всем себе отказывать, чтобы минимально обеспечить ребенка. Мне кажется, что работать библиотекарем может себе позволить женщина, для которой это будет не основным источником дохода в семейный бюджет. Если муж зарабатывает неплохо, а хочется дополнительный доход для себя — эта работа как раз подходит. Сама работа библиотекаря интересная, но и усилий нужно приложить немало.

На первом месте по размеру зарплат в сфере культуры находятся работники, чья деятельность связана с работой заповедников, национальных парков, заказников (526,1 рубля). Люди, чья деятельность лежит в сфере исполнительских искусств, занимают вторую строчку. Их средняя зарплата составила 503,5 рубля. На третьем месте с доходом 497 рублей — художественное и литературное творчество. Далее следуют деятельность объектов культурной инфраструктуры — 445,5 рубля, деятельность музеев — 425,5 рубля, деятельность зоологических парков — 416 рублей и деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий — 405,2 рубля. Кстати, сотрудники библиотек — самая массовая деятельность в сфере культуры (9 562 человека) после работников области исполнительских искусств (10 267 человек).

«Как-то жаловались, что библиотекарь одета во все черное»

— Я целенаправленно шла учиться на библиотечное дело, — говорит Екатерина Верховская, заведующая отделом общего читального зала Минской областной библиотеки имени А. С. Пушкина. — После нескольких лет физико-математического класса в школе я поняла, что технические науки не совсем то, что мне нравится, и решила податься в гуманитарии. В то время я очень любила читать книги, а кто больше всего работает с книгами? Конечно, библиотекарь! Работать начала еще во время учебы, поэтому с распределением проблем не возникло — отправили в Минскую областную библиотеку имени А. С. Пушкина.



Фото: facebook.com/inpushlib

В библиотеке Екатерина работает уже четыре года. Работа, говорит, «многогранная» и за все годы не превратилась в рутину:

— Хочешь, работаешь с фондом, с читателями, готовишь мероприятия, разрабатываешь проекты, придумываешь инновации, проводишь экскурсии, делаешь виртуальные выставки, занимаешься пиаром и т.д. Самое сложное, на мой взгляд, — это работа с читателями. Как правило, они обычные, адекватные люди, но бывают и другие. К сожалению, иногда приходится обслуживать сложных читателей. Если что-то не так сделаешь, они мигом летят писать на тебя жалобу. Однажды жаловались на то, что библиотекарь была одета во все черное.

Зарплата библиотекаря, как рассказывает Екатерина, складывается из следующего:

оклад, выплаты за стаж, доплаты работнику культуры, надбавка за сложность направления (доплачивают заведующим), за работу по контракту и за статус молодого специалиста (правда, август был последним месяцем отработки). При окладе в 144,23 рубля у Екатерины в среднем выходит зарплата в 420 рублей.

— Раз в квартал у всех библиотекарей праздник — квартальная премия. Существуют премии ко Дню библиотек, который, кстати, был 15 сентября. А так премии дают 8 Марта, 23 Февраля и в День работника культуры. Правда, премии совсем небольшие — 10−15 рублей.



Фото: facebook.com/inpushlib

Екатерина живет с родителями — тратиться на аренду в Минске не приходится.

— Если оплатил «коммуналку» и оставил на проезд, денег хватает, из большего — только на еду. Как быстро их израсходовать — зависит от человека, но, к слову, перед авансом или зарплатой почти ни у кого нет уже денег. Если жить одному, то это будет очень сложно, почти нереально. На подработки не хватает времени — порой работу приходится брать на дом. Ну, а дома еще и домашние дела ожидают.

Однако несмотря ни на что, работа библиотекарем Екатерине нравится.

— Без острой необходимости я не хотела бы ее менять. Каждая работа должна цениться, библиотечная работа — тем более. Помимо обслуживания, в нашей работе есть ряд функций, которые не каждый человек осилит: для этого необходимо образование и определенный склад ума. Мы создаем базы данных, занимаемся обработкой больших массивов информации, создаем систему картотек и каталогов для лучшего поиска информации. Даже принятие и обработка книг для библиотеки занимает кучу времени из-за сложности работы.

«Моя основная работа — быть женой»

В 2013 году Екатерина Ярмолинская с отличием окончила Могилевский библиотечный колледж, но работать по специальности после выпуска не планировала. Однако, как рассказывает девушка, через пару лет она активно начала искать работу. Узнав про это, руководство библиотеки в городе Березино Минской области, в которой девушка проходила преддипломную практику, предложило ей работу.



Екатерина Ярмолинская, фото из архива героини

— Родной город, знакомые люди и необходимость опыта — все это сыграло роль, — говорит Екатерина, библиотекарь 2-й категории отдела обслуживания и информирования Березинской центральной районной библиотеки.

В библиотеке девушка работает примерно два с половиной года. За это время, признается Екатерина, по разным причинам не раз появлялось желание уйти и найти другую работу. Однако сейчас такого желания уже нет.

— Сейчас я воспринимаю работу как место не для зарабатывания денег, а для творчества и отдыха. Люблю оформлять афиши для массовых мероприятий, подшивать газеты, общаться с читателями, организовывать встречи с интересными людьми (чаще всего с молодыми поэтами), работать с сайтом. Бывают дни, когда даже сесть и чашку чая выпить некогда. К концу рабочего дня очень хочется остановить информационный поток и выдохнуть.

Оклад у Екатерины — 134,63 рублей в месяц. Общая зарплата, с учетом всем премий и надбавок, — 260 рублей.

Зарплату Екатерина тратит в основном на продукты («молочка в этом плане лидирует») и разные бытовые мелочи («мыло, мусорные пакеты, посуда, оплата связи и т.д.»).

— За лето немного получилось подлечить зубы в частном кабинете. За два с половиной года работы несколько раз покупала легкую обувь на весну, лето, осень.

Екатерина говорит, что на различные подработки времени не хватает:

— Моя основная работа — жена, дополнительная — библиотекарь. Здесь нет места подработкам, — объясняет девушка. — Знаю точно, что большинство библиотекарей работают только на энтузиазме. И это не плохо и не хорошо — это так и есть.

«Спасает огород и свое хозяйство»

Елена (имя изменено по просьбе героини) пошла работать в библиотеку в Барановичском районе, потому что в поселке, где она живет, трудно найти любую другую работу — освобождалось место, и ей предложили его занять. Однако с учетом того, что она пойдет учиться по этой специальности в институт культуры.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Самое сложное в работе то, что библиотекари должны еще выполнять не только свою работу, но и работу клубных работников, уборщиц, дворников и т.д. Нравится, что работа нетрудная. Я работаю на детском абонементе — до обеда в школьное время я успеваю сделать всю письменную работу, а после обеда, когда приходят дети, идёт работа с читателями. Праздников у нас нет, 9 Мая, 3 Июля и все такие праздники мы работаем, а отгулы за это бывают редко, нам говорят: вы культработники и знали, куда шли.

Про зарплату Елена говорит: «У нас это социальная помощь, а не зарплата». Девушка по совместительству (на 0,25 ставки) работает еще и уборщицей — в месяц выходит порядка 260−280 рублей. Оклад составляет 168 рублей, все остальное — премии и надбавки. Премий, как говорит девушка, к торжественным датам у них в библиотеке нет.

— Заплатить за садик — 50 рублей, интернет — 20 рублей, купить что-то из одежды либо сыну, либо себе. И остается на «покушать». От зарплаты до зарплаты денег не всегда хватает, а про то, чтобы отложить, даже речи нет. Жить, конечно, можно, но очень сложно. В сельской местности спасает огород и своё хозяйство — без него, наверное, жить было бы нереально.

Большую часть времени девушка живет с родителями: «Они помогают: где-то сына посмотреть, где-то материально». А в зимнее время Елене приходится снимать жилье в городском поселке, где находится библиотека: «Неудобно добираться. Тогда материально приходится тяжелее: нужно платить за жилье и „коммуналку“». В прошлом году повезло: удалось найти жилье за 40 рублей в месяц — полдома без удобств.

— Просто обидно понимать, что мамы в декрете получают больше, чем ты. Я мечтаю найти другую работу, но пока не получается. К тому же график для меня не очень удобный: с 10 до 19 со вторника по субботу — по дому мало что успеваешь делать.

«Если муж в семье не зарабатывает больше, значит, нет отдыха за рубежом»

Работу библиотекаря сложно назвать легкой, отмечает директор Брестской областной библиотеки им. Горького Тамара Данилюк.

— Снял издание с полки и передал читателю — это обывательское представление о профессии. Библиотека сейчас другая, — говорит специалист.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Тамара Данилюк отмечает, что в работе библиотекаря есть не только интеллектуальная, но и физическая сложность.

— Коллектив библиотеки на 99% женский. Поэтому перемещение тяжестей — стеллажей, книг — ложится на женские плечи. Кроме того, библиотекарь сталкивается и с необходимостью автоматизации всех процессов: начиная от выдачи книги и заканчивая учетом литературы, — отмечает Тамара Данилюк. — А если говорить об интеллектуальном напряжении, то библиотекарь должен быть разносторонним человеком, с багажом знаний по всем отраслям. Люди ведь приходят с абсолютно разными запросами. И работа библиотекаря — чтобы книга и читатель нашли друг друга.

Что касается невысокой заработной платы, то аналогичная ситуация не только во всех областях Беларуси, но и за рубежом, уточняет специалист.

— Например, у американцев есть рейтинг профессий по оплате труда, в котором библиотекарь — в конце этого списка. Но есть и другой рейтинг — по доверию граждан представителям разных профессий: там библиотекарь в первой тройке.

В сельских библиотеках существует надбавка 20% за работу в сельской местности, в городских такого нет, добавляет Тамара Данилюк. При этом возможностей повысить зарплату у библиотекарей совсем немного: либо за счет расширения участка работы взамен временно отсутствующего человека, либо за счет внебюджетных средств.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Это происходит, во-первых, если библиотека прекрасно оснащена технически и выполняет достаточное количество сервисных услуг вроде ксерокопирования или оцифровки. Или если внебюджетные доходы идут на повышение заработной платы. Но, например, наша библиотека второй год на ремонте, платные услуги сведены к минимуму, — отмечает директор.

Средняя зарплата брестского библиотекаря — 348 рублей.

— Если муж в семье не зарабатывает больше, значит, нет ни отдыха за рубежом, ни личного транспорта. Это минимум, которого хватает на то, чтобы есть и одеваться, — констатирует Тамара Данилюк.

«Зарлату трачу на раздачу долгов»

— До второго курса я не знала, что буду библиотекарем, как бы смешно это ни звучало. Факультет назывался «Информационно-документных коммуникаций» и при подаче документов мне сказали, что я потом смогу работать в IT-сфере и т.д. Звучало красиво. Желание учиться по специальности было, но полного осознания, кем я буду, — однозначно не было, — рассказывает Ольга (имя изменено), сотрудница одной из столичных библиотек.

На работу в библиотеку Ольга попала по распределению. Помимо библиотекарского, девушка имеет еще и второе высшее образование — режиссер праздников и зрелищ.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Я считаю свою работу непростой: работа со взрослыми и детьми каждый день, рекомендации, коррекция и расстановка фонда, работа с выставками и общение с читателями-должниками. К тому же, каждый день мы проводим по одному-два, а бывает и по три мероприятия для детей и подростков, организовываем встречи с писателями. Плюс — акты на списание, замену утерянных книг, поступление и обработка новой литературы (обзоры), участие в различных проектах и конкурсах. Как говорится, те, кто думают, что в библиотеке мы сидим и только книжки выдаем — ошибаются. Работы много, разноплановой и интересной. Что мне нравится в работе больше всего — так это творить. Нравится принимать участие в конкурсах и выполнять творческие задания, проводить мероприятия.

В месяц Ольга получает порядка 300−320 рублей: оклад составляет 170 рублей, премия — около 80, плюс материальная помощь 35 рублей (но ее получают не каждый месяц), надбавки за контракт, за молодого специалиста и стаж, и другие небольшие надбавки — по 5−7 рублей.

— Скажу честно: зарплату я трачу на раздачу долгов. Часто пользуюсь картой рассрочки «Халва». Плюс, оплата коммунальных платежей, плата за телефон и интернет. Зарплату иногда я могу потратить за день, а могу неделю прожить, но до аванса, конечно, денег не хватает.

В Минске Ольга снимает комнату за 50 долларов в месяц. Говорит, что на нынешную зарплату жить очень тяжело, а с растущими тарифами на «коммуналку», которые близятся к 100%, станет еще сложнее, считает девушка.

— Пока мне нравится работать: в ней есть элемент творчества. Но мысли искать другое место после отработки есть.

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