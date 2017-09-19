Глава Федерации биатлона Украины прокомментировал переход молодой биатлонистки из Беларуси

Президент ФБУ Владимир Брынзак в интервью журналисту XSPORT.ua Максиму Чеберяке подтвердил информацию о переходе двукратной победительницы юниорского ЧМ-2015 21-летней белоруски Дарьи Блашко под украинский флаг.



21-летняя Дарья Блашко (вторая слева) и 29-летняя Мария Панфилова (крайняя справа, она также летом перебралась из Беларуси в Украину) уже получили экипировку украинской сборной. Фото: твиттер ФБУ

Напомним, что на недавнем чемпионате Германии по летнему биатлону Дарья Блашко была заявлена за сборную Украины. В масс-старте она сумела обойти всех основных спортсменок своей новой команды, а также хорошо себя проявила в эстафете и гонке на лыжероллерах.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, как возник вариант с переходом спортсменки, и пояснил, какие действия будут предприняты в ближайшее время.

— Да, действительно, Дарья Блашко приняла решение, что она будет переходить в сборную Украины. Ее не включили в состав белорусской сборной, не было нормальной финансовой поддержки, поэтому она решила искать себе пристанище в другом месте. Ее личный тренер (Владимир Махлаев) когда-то работал у нас, мы его хорошо знаем. Они обратились к нам с просьбой о смене гражданства, мы ее рассмотрели и приняли решение.

Сейчас она готовится с резервной командой, за частные деньги, которые выделяет спортивный клуб, за который она выступала на чемпионате Германии.

В официальных стартах пока что она не сможет выступать. На данный момент Блашко находится в состоянии оформления гражданства, и как только будут готовы документы, мы обратимся к белорусской федерации с официальным письмом, а дальше будем ждать ответа, — сказал президент ФБУ.

В случае отказа со стороны белорусской федерации спортсменку ждет двухгодичный карантин. Это значит, что Дарья сможет возобновить выступления на официальных стартах лишь в марте 2019 года.

Однако если федерации договорятся, то срок карантина может быть сокращен на один год или даже аннулирован.

Предыдущий раз Дарья Блашко выступала за Беларусь 12 марта 2017 года на Кубке IBU в эстонском Отепяя.

Впрочем, как неоднократно заявлял личный тренер Дарьи, их общая цель — Олимпийские игры 2022 года в Пекине. На тот момент Блашко будет 26 лет.



Дарья Блашко с трофеями сезона-2015/16. Большой глобус за победу в общем зачете юниорского Кубка IBU и малый — за выигрыш спринтерского зачета. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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Дарья Блашко на юниорском чемпионате мира 2015 года в Раубичах завоевала две золотые медали (в спринте и эстафете). А по итогам юниорского Кубка IBU в сезоне-2015/16 белоруска выиграла большой Хрустальный глобус.

В Кубке мира лучший результат Блашко — 48-е место в спринте в канадском Кэнморе в сезоне-2015/16. В Кубке IBU ее самым высоким достижением является 6-е место в индивидуальной гонке в немецком Арбере в сезоне-2016/17.

В общем зачете Кубка IBU сезона-2016/17 Дарья Блашко заняла 23-е место.