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Баскетболисты "Цмокі-Мінск" с гостевой победы стартовали в квалификации Лиги чемпионов

20.09.2017 00:05 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокі-Мінск» одержали победу в стартовом матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов, обыграв в гостях «Приштину» из Косово.


Фото: bc-tsmoki.by

«Приштина» — Цмокі-Мінск — 50:57 (23:21, 3:15, 7:9, 17:12)

«Цмокі-Мінск»: Черапович (18 + 5 подборов), Семенюк (14 + 9 подборов), Адамович (4 + 5 подборов + 5 передач), Мещеряков (0 + 6 подборов), Кудрявцев (0); Кравиш (10 + 9 подборов), Уиггс (9), Саддлер (2), Салаш (0), Полещук (0).

Проиграв первую четверть с разницей в 2 очка, минчане наладили дела в обороне, и во втором периоде позволили сопернику набрать только 3 балла.

Перед заключительной десятиминуткой перевес «драконов» составлял 12 баллов, однако хозяевам удалось сократить отставание. Но победный счет «Цмокі-Мінск» все же отстояли.

Примечательно, что результативные баллы в составе минской команды набирали в основном легионеры. Из белорусов удавалось забрасывать мяч в корзину лишь Александру Семенюку, заработавшему 14 очков.

Ответный матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Приштины» пройдет 21 сентября на паркете «Фалькон-клуба» в Минске (19.00).

Победитель двухматчевой дуэли во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов сразится за выход в следующий этап с чемпионом Украины «Будивельником» из Киева.

 
Теги: Минск
 
 
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Баскетболисты "Цмокі-Мінск" одержали победу в стартовом матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов, обыграв в гостях "Приштину" из Косово.

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