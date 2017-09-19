Сколько стоит посмотреть остаток денег на карточке (и где это можно сделать бесплатно)

Комиссия за просмотр баланса встречается чаще, чем плата за снятие наличных. Однако не все пользователи об этом знают. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках нужно заплатить, чтобы узнать, сколько денег осталось на вашей карточке.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отметим, что мы смотрели условия по дебетовому «пластику». Зарплатные карты и другие банковские продукты не включены в таблицу.

Показать остаток на счете — для банка такая же услуга, как, например, выдать деньги или совершить какой-то платеж. Главный принцип: комиссию, как правило, не берут за просмотр баланса в «родном» банкомате. Не всегда, но довольно часто, спишут определенную сумму за эту операцию в банкомате банка-партнера (как «дружат» между собой банки — смотрите здесь ). Почти всегда придется заплатить за интерес к собственным деньгам при использовании чужого банкомата.

При этом, немаловажно знать, что в банках существуют суточные «лимиты» на просмотр баланса: если его превысить, придется платить.

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Следует учитывать, что комиссия может взиматься сразу двумя банками: эмитентом карточки и владельцем банкомата (если это разные банки).