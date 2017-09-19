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Сколько стоит посмотреть остаток денег на карточке (и где это можно сделать бесплатно)

20.09.2017 06:30 — Разное | Tut.by  
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Комиссия за просмотр баланса встречается чаще, чем плата за снятие наличных. Однако не все пользователи об этом знают. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках нужно заплатить, чтобы узнать, сколько денег осталось на вашей карточке.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отметим, что мы смотрели условия по дебетовому «пластику». Зарплатные карты и другие банковские продукты не включены в таблицу.

Показать остаток на счете — для банка такая же услуга, как, например, выдать деньги или совершить какой-то платеж. Главный принцип: комиссию, как правило, не берут за просмотр баланса в «родном» банкомате. Не всегда, но довольно часто, спишут определенную сумму за эту операцию в банкомате банка-партнера (как «дружат» между собой банки — смотрите здесь). Почти всегда придется заплатить за интерес к собственным деньгам при использовании чужого банкомата.

При этом, немаловажно знать, что в банках существуют суточные «лимиты» на просмотр баланса: если его превысить, придется платить.

Название банка Банк-эмитент и банки-партнёры Другие банки
Альфа-Банк Инфокиоски Альфа-Банка — бесплатно. Банкоматы Альфа-банка + банкоматы и инфокиоски банков-партнёров — с третьего раза в сутки 0,35 BYN / 0,14 $/EUR. С третьего просмотра в сутки — 0,35 BYN.
Банк БелВЭБ Комиссии нет в банкоматах с логотипом СБС.

2 BYN
Банк Москва-Минск Банк-эмитент — 2 раза в день бесплатно. Банкоматы банков-партнеров — 1 рубль. 2 BYN
Банк Решение Без комиссии. если банкомат входит в Банковский процессинговый центр - 0,30 BYN, в остальных - 0,50 BYN.
Белагропромбанк В банке-эмитенте комиссии нет. Банки-партнеры — 0,05 BYN / 0,04 USD / 0,03 EUR / 2 RUB (в зависимости от валюты счета). 0,70 BYN / 0,6 USD / 0,5 EUR / 25 RUB (в зависимости от валюты счета).
Беларусбанк Банкоматы и инфокиоски Беларусбанк, банкоматы Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк — без комиссии. Инфокиоски Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк — 0,10 BYN. Устройства других банков-резидентов — 0,50 BYN. Устройства банков-нерезидентов — 1 BYN.
Белгазпромбанк В банке-эмитенте комиссии нет. Банки-партнёры — 1 BYN. 1 BYN
Белинвестбанк Карта Белкарт, Белкарт ПремиумMaestro — в банкомате Беларусбанка и Белагропромбанка 0,15 BYN. Карта Visa, MasterCard, Maestro — вышеперечисленные банкоматы + просмотр баланса в банкомате МТБанк — 0,15 BYN. 1 BYN
Белорусский народный банк В банке-эмитенте комиссии нет. Банки-партнёры 0,70 BYN. 0,70 BYN
БПС-Сбербанк В банке-эмитенте комиссии нет. Беларусбанк — 0,20 BYN. 2 BYN
БСБ Банк

Новая карта БСБ Банка: банк-эмитент без комиссии, банки-партнеры — 0,10 BYN.

Тарифы по картам, перешедшим на обслуживание в БНБ Банк, смотреть выше.

 0,50 BYN
БТА Банк В банке-эмитенте комиссии нет. Банки-партнёры — 0,15 BYN. 0,50 BYN
Банк ВТБ (Беларусь) В банке-эмитенте комиссии нет. 1 раз в месяц бесплатно, потом 1 BYN.
Идея Банк С третьего просмотра в течение дня — 0,06 BYN. 1 BYN
МТБанк В банке-эмитенте комиссии нет. В банкоматах-партнёрах первые три раза в день — бесплатно, далее 1,5 BYN. 1,50 BYN
Паритетбанк Комиссии нет. 0,50 BYN
Приорбанк В банке-эмитента первые 4 запроса бесплатно. Далее 0,50 BYN. Банки-партнёры 1 BYN. 1 BYN
РРБ-Банк В банке-эмитенте и в банках-партнерах комиссии нет.

0,50 BYN
Технобанк

Visa, MasterCard: c третьего просмотра 0,19 BYN.

Белкарт: с третьего просмотра 0,08 BYN.

 Visa, MasterCard: 0,79 BYN Белкарт: 0,19 BYN.
Франсабанк В банке-эмитенте комиссии нет. 0,70 BYN
Цептер Банк В банке-эмитенте комиссии нет.

0,5 BYN / 0,3 USD / 0,3 EUR (в зависимости от валюты счета).

Следует учитывать, что комиссия может взиматься сразу двумя банками: эмитентом карточки и владельцем банкомата (если это разные банки).

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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На самом деле комиссия за просмотр баланса карточки встречается чаще, чем за снятие наличных.

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