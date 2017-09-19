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Белорусские волейболистки уступили Азербайджану в преддверии старта чемпионата Европы

20.09.2017 07:53 — Разное | Tut.by  
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Белорусские волейболистки уступили Азербайджану со счетом 0:3 (14:25, 19:25, 23:25) в преддверии старта чемпионата Европы, который пройдет в Баку и Тбилиси, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Белорусская федерация волейбола

Матч прошел на площадке Национальной арены гимнастики, которая была задействована во время первых Европейских игр, здесь же пройдут и матчи континентального форума по волейболу. Азербайджанские волейболистки выступили сильнейшим составом. По договоренности была сыграна и короткая партия, в которой успех праздновала команда Петра Хилько. Днем ранее белоруски были сильнее резервного состава азербайджанок со счетом 3:2.

Ранее подопечные Файка Гараева провели три товарищеских матча с Италией, уступив в двух играх. «Скуадра адзурра» является соперником белорусок на предварительной стадии предстоящего чемпионата Европы.

На заключительные товарищеские матчи в Баку тренерский штаб белорусок Петр Хилько и Александр Вирковский взял 14 игроков: Ольга Пальчевская, Анна Жаафар (Копко) — пасующие; Татьяна Маркевич, Надежда Смирнова (Молосай), Анастасия Гарелик, Марина Павлова, Татьяна Серик — доигровщицы; Анна Калиновская-Гюнгер, Дарья Володько (Ионова), Анжелика Борисевич — блокирующие; Оксана Ковальчук, Анна Климец — диагональные; Елена Федоринчик, Ольга Павлюковская — либеро.

Женская сборная Беларуси на Евро-2017 выступит в группе «В», матчи которой пройдут в Тбилиси. Соперниками команды Петра Хилько станут волейболистки Хорватии (22 сентября), Италии (23 сентября) и Грузии (24 сентября).

Три лучшие сборные продолжат борьбу за награды турнира.

Белорусская команда в восьмой раз принимает участие в финальной стадии чемпионата. На прошлом европейском форуме в 2015 году в Польше команда заняла девятое место.

 
 
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Белорусские волейболистки уступили Азербайджану в преддверии чемпионата Европы, который пройдет в Баку и Тбилиси.

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