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Белорусские футболистки одержали первую победу в квалификации чемпионата мира

20.09.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Футболистки сборной Беларуси одержали первую победу в отборочном турнире чемпионата мира-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: АБФФ

19 сентября в Минске команда Эдуарда Деменковца одолела соперниц из Албании с минимальным счетом — 1:0. Победный гол в самом начале второй половины встречи забила Анастасия Шуппо.

В стартовом поединке 2-й квалификационной группы белоруски проиграли в гостях команде Польши — 1:4.

В следующем туре 19 октября сборная Беларуси примет на своем поле команду Шотландии, которая еще не вступала в борьбу. Напрямую путевки в финальный турнир мирового первенства получат победители семи квалификационных групп. Четыре лучшие команды из занявших вторые места продолжат борьбу за выход в финал в стыковых матчах.

Финальный турнир женского чемпионата планеты пройдет летом 2019 года на футбольных аренах Франции. Белорусские футболистки еще ни разу на пробивались в число участниц решающих стадий топ-турниров.

 
Теги: Минск
 
 
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Футболистки сборной Беларуси одержали первую победу в отборочном турнире чемпионата мира-2019.

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