Самый масштабный фестиваль короткометражного кино стартует в городе над Бугом 29 сентября, пишет «Брестская газета».

Манхэттенский фестиваль традиционно пройдет одновременно в 250 городах мира. Ежегодно он объединяет более 100 тысяч поклонников короткого метра. Зрители участвуют в голосовании и самостоятельно выбирают лучший фильм. Под слоганом «Одна неделя. Один мир. Один фестиваль» показы состоятся в Москве и Нью-Йорке, Санкт-Петербурге и Мадриде, Минске и Лос-Анджелесе, Киеве и Мумбае, Лондоне и Сиднее. Не останется в стороне и Брест.

Показы пройдут в кинотеатре «Беларусь». В VIP-зале — с 29 сентября по 2 октября в 19.00 и 21.30; в малом зале — с 30 сентября по 1 октября в 15.00.

Программа XX Манхэттенского фестиваля короткометражного кино 2017

«Не навреди»

Розанна Лианг, Новая Зеландия, 12.00

Когда в больницу врываются бандиты, намереваясь остановить экстренную операцию, хирургу приходится нарушить клятву Гиппократа.

«По ту сторону»

Анжел Гомес Эрнандес, Испания, 15.00

После развода женщину одолевают мучительные подозрения: ей кажется, что муж замышляет отнять у нее ребенка.

Fickle bickle

Стивен Вард, США, 10.45

Хозяин шикарного особняка уезжает в отпуск, забыв, что оставил в доме сантехника. Тот решает связаться с девушкой, в которую был влюблен в старших классах — ведь ее всегда интересовали мужчины со средствами.

«Надежда умирает последней»

Бен Прайс, Великобритания, 7.43

Вторая мировая война. Заключенный-парикмахер стрижет и бреет фашистов и живет в постоянном страхе, что каждая стрижка может стать для него последней.

«Идеальный день»

Игнасио Редондо, Испания, 10.45

Сегодня Дэвиду предстоит заключить сделку на 10 миллионов долларов. Это будет лучший день в его жизни, он в этом даже не сомневается. И зря.

«Вперед!»

Павел Гуменников, Латвия, 10.45

Он еще в детстве потерял обе ноги и прикован к инвалидному креслу. Но любимой девушке угрожает опасность, и он должен прийти на помощь.

Mare nostrum

Рана Казказ и Анас Халаф, Сирия, 13.00

На берегу Средиземного моря решается судьба сирийской семьи. Чтобы дать своей дочери шанс на лучшую жизнь, отец принимает решение, которое ставит эту жизнь под угрозу.

«Виола, Франка»

Марта Савина, Италия, 15.00

Сицилия, 1965 год. Франка вынуждена выйти замуж за человека, который ее изнасиловал, иначе она станет парией в своей общине, живущей по давно установленным обычаям. Но она не собирается с этим мириться.

«В двух словах»

Фабио Фредли, Швейцария, 05.00

Любовь, война и род человеческий во всем его многообразии сплетаются в прекрасный многогранный образ, который никого не может оставить равнодушным.

«Восемь минут»

Гега Хмаладзе, Грузия, 12.40

Конец света уже совсем близко, и стареющий волшебник понимает, что от него ждут еще одного последнего сеанса магии.