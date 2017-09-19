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Как похудеть на 17 кг и накачать стальной пресс после двух родов: история читательницы

20.09.2017 08:30 — Разное | Tut.by  
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Я никогда не была пухляшом, а во время первой беременности набрала всего 13 килограммов, которые быстро слетели во время родов и грудного вскармливания. А потом как понесло меня наедать себе бока запретными продуктами!

Остановилась я на 62 кг (а стартовала с 53). Закрыла рот, стала заниматься ежедневно по программе Джиллиан Майклс, потом бегать по вечерам, диету Дюкана на себе испытала…


Затем пошла в тренажёрный зал на индивидуальные занятия с тренером и через месяц узнала, что опять жду ребёнка! Слезы-сопли, прощайте, все усилия… И вот я родила вторую малышку. Теперь вес был 68 кг.

Через месяц взяла напрокат эллипс для восстановления, через два — добавила после него растяжку, стала опять с Джиллиан заниматься по послеродовой программе.

Питание по калориям пыталась считать с переменным успехом. Но было одно большое «но»: устала я бороться за идеальную фигуру (особенно в области талии).

Срывы вечером участились, зима уже утомила, пузо это никуда не уходило, качество тела — ужасное, кожа дряблая. Проще говоря, нос я повесила, нужен был мощный качественный пендель и грамотные наставления знающего толк в борьбе с жирком человека. Хотелось быть красивой стройной мамой для своих дочек, показать пример другим молодым мамочкам и чтоб муж мной гордился!


Мне помог тренер, который набирал девушек после родов в специальную группу для похудения. Я отправила заявку в соцсети, и меня приняли! Три месяца учили правильно и качественно питаться, следили за рационом, давали рекомендации и всячески поддерживали! Мне очень помог этот проект! Но он закончился, и теперь я самостоятельно продвигаюсь к своей цели.


Вот основа моего рациона:

  1. Мясо: телятина (говядина), индейка (куриная грудка);
  2. Рыба: сибас, минтай, кета;
  3. Крупы: все, кроме манки;
  4. Овощи: все зеленые (брокколи, цветная капуста, кабачок, фасоль, брюссельская капуста, укроп, лук);
  5. Фрукты: яблоко зеленое, груша, персик;
  6. Сухофрукты: финики, инжир;
  7. Кисломолочные: кефир, натуральный йогурт.

Способы приготовления: на пару, тушение, в духовке, всегда без масла.

Постепенно стала вводить в рацион свежие овощи, больше фруктов, потом уже и булки-шоколадки замелькали. Конечно, в умеренных количествах. Обязательно пила витамины для кормящих!

Тренировки сегодня такие: бег 4−5 км, с коляской или без, видеотренировки «Tone and shred», «Нет проблемным зонам» с Джиллиан Майклс. Питаюсь по системе белково-углеводного чередования (не больше двух месяцев). Кормлю грудью и не считаю, что тренировки влияют на лактацию. В instagram делюсь своим меню и тренировками, а также простыми и быстрыми рецептами ежедневно в stories (пока сама прихожу в форму), может, кому-то пригодится мой опыт — буду только рада!


Самое главное, маленькие дети — это не препятствие на пути к стройной фигуре и здоровому образу жизни, а причина, ради которой стоит стараться. Ведь только своим примером мы можем чему-то научить! И вот скоро долгожданный отдых на море, и мне очень хочется надеть новенький купальник и пойти на пляж, ведь я справилась, я молодец! А вешу я сейчас 51 кг.

Комментарий диетолога-практика, шеф-повара, технолога общественного питания Марины Бондарович:

— Радуюсь, читая подобные истории! Тому, что героини не сидят на месте, а ищут возможность измениться к лучшему в любой ситуации. Но снова призываю: не пробуйте чужие диеты! И не назначайте их себе без консультации специалиста, которая должна быть индивидуальной.

То же касается и физических нагрузок: без разрешения гинеколога и определения оптимального периода начала занятий не стоит экспериментировать. Вы успеете восстановиться и привести себя в порядок!

Кроме того, не бойтесь перемен в восприятии пищи — после беременности вкусы меняются, ферментный состав — тоже, а значит, некоторые продукты могут навсегда уйти из рациона. Не стоит этого бояться!

Главное, что вы идете к своей цели, доказывая: есть желание — будут и возможности. Здоровья вам и полезных привычек!

 
 
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