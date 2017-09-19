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Футболиста осудили за изнасилование девушки рядом с ее спящим парнем

20.09.2017 08:35 — Разное | Tut.by  
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Аргентинский футболист Алексис Сарате приговорен к тюремному сроку за изнасилование Джулианы Перальты, девушки его одноклубника. Об этом сообщает портал infobae.com.


Алексис Сарате и его крепко спавший партнер по «Индепендьенте» Мартин Бенитес. Фото с сайта infobae.com

Инцидент произошел в 2014 году. Как выяснило следствие, Сарате, в тот момент выступавший за аргентинский «Индепендьенте», надругался над спутницей нападающего Мартина Бенитеса, пока тот спал с ней на одной кровати.

Расследование продолжалось в течение трех лет. 18 сентября суд Буэнос-Айреса приговорил 23-летнего Сарате к тюремному заключению сроком на 6 лет и 6 месяцев, адвокат футболиста подал апелляцию. Защита полагает, что спортсмен и девушка вступили в связь по обоюдному согласию.

В апреле немецкое издание Spiegel обвинило нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании, якобы совершенном в США в 2009 году. По информации источника, жертвой португальца стала 20-летняя американка. Отмечалось, что Роналду откупился от обвинений.

В марте 2016 года бывший футболист сборной Англии Адам Джонсон был осужден на шесть лет за связь с несовершеннолетней. По словам футболиста, он соблазнил 15-летнюю фанатку и целовался с ней, однако больше ничего не было.

 
 
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Аргентинский футболист Алексис Сарате приговорен к тюремному сроку за изнасилование Джулианы Перальты, девушки его одноклубника.

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