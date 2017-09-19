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Футболиста осудили за изнасилование девушки рядом с ее спящим парнем
Аргентинский футболист Алексис Сарате приговорен к тюремному сроку за изнасилование Джулианы Перальты, девушки его одноклубника. Об этом сообщает портал
Инцидент произошел в 2014 году. Как выяснило следствие, Сарате, в тот момент выступавший за аргентинский «Индепендьенте», надругался над спутницей нападающего Мартина Бенитеса, пока тот спал с ней на одной кровати.
Расследование продолжалось в течение трех лет. 18 сентября суд Буэнос-Айреса приговорил 23-летнего Сарате к тюремному заключению сроком на 6 лет и 6 месяцев, адвокат футболиста подал апелляцию. Защита полагает, что спортсмен и девушка вступили в связь по обоюдному согласию.
В апреле немецкое издание Spiegel
В марте 2016 года бывший футболист сборной Англии Адам Джонсон был осужден на шесть лет за связь с несовершеннолетней. По словам футболиста, он соблазнил 15-летнюю фанатку и целовался с ней, однако больше ничего не было.
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Аргентинский футболист Алексис Сарате приговорен к тюремному сроку за изнасилование Джулианы Перальты, девушки его одноклубника.
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