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Кто из них мама, а кто дочь?: 8 фотографий мам и дочек, которые похожи, как две капли воды
На этих фотографиях не сестры-близнецы, а мамы и дочери, которые удивительно похожи друг на друга. Остается догадываться, как мамам удается сохранять такую отличную форму и молодость, чтобы не уступать в красоте своим детям.
Если вы тоже такая мама (или дочка такой мамы!) обязательно напишите нам по адресу lina@tutby.com и не забудьте приложить фото. А мы к 14 октября организуем для вас замечательную семейную фотосесию, к которой вас подготовят профессиональные парикмахер и визажист. Ждём ваших писем!
Американская актриса Риз Уизерспун (41 год) и ее дочь Ава Филлипп (17 лет)
Мама и близнецы
Снимок американской старшеклассницы Кейлан Махомес привлек огромное внимание пользователей Сети, потому что 43-летняя мама — это девушка в черном!
Деми Мур (54 года) и ее дочь Румер Уиллис (29 лет)
Дочка актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса пошла по стопам родителей — стала актрисой.
Мать (65 лет) и ее дочери Луэр Сюй (справа) и Шэрон Сюй (слева)
Про «нестареющую» семью из Тайваня мы уже писали. Все женщины в этой семье выглядят вдвое моложе своего возраста.
Телезвезда Эвелин Лосада (41 год) и ее дочь Шанис Хейрстон (24 года)
Джулианна Мур (56 лет) и ее дочь Лив Хелен (15 лет)
«Я и мои замечательные четыре дочки»
Дочки 7, 14, 15, 17 лет и их 38-летняя мама.
Мерил Стрип (68 лет) и ее дочь Мэми Гаммер (34 года)
Если бы мы не знали, кто они друг другу, то могли бы решить, что перед нами близнецы.
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