Кто из них мама, а кто дочь?: 8 фотографий мам и дочек, которые похожи, как две капли воды

На этих фотографиях не сестры-близнецы, а мамы и дочери, которые удивительно похожи друг на друга. Остается догадываться, как мамам удается сохранять такую отличную форму и молодость, чтобы не уступать в красоте своим детям.

Если вы тоже такая мама (или дочка такой мамы!) обязательно напишите нам по адресу lina@tutby.com и не забудьте приложить фото. А мы к 14 октября организуем для вас замечательную семейную фотосесию, к которой вас подготовят профессиональные парикмахер и визажист. Ждём ваших писем!

Американская актриса Риз Уизерспун (41 год) и ее дочь Ава Филлипп (17 лет)

Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) Сен 18 2017 в 11:21 PDT

Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) Июл 4 2017 в 9:00 PDT

Мама и близнецы





Снимок американской старшеклассницы Кейлан Махомес привлек огромное внимание пользователей Сети, потому что 43-летняя мама — это девушка в черном!

Деми Мур (54 года) и ее дочь Румер Уиллис (29 лет)

Публикация от Rumer Willis (@ruelarue) Май 25 2015 в 6:08 PDT

Дочка актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса пошла по стопам родителей — стала актрисой.

Мать (65 лет) и ее дочери Луэр Сюй (справа) и Шэрон Сюй (слева)



Фото: dailymail.co.uk

Про «нестареющую» семью из Тайваня мы уже писали. Все женщины в этой семье выглядят вдвое моложе своего возраста.

Телезвезда Эвелин Лосада (41 год) и ее дочь Шанис Хейрстон (24 года)





Джулианна Мур (56 лет) и ее дочь Лив Хелен (15 лет)



Фото: firstforwomen.com

«Я и мои замечательные четыре дочки»



Фото: nifymag.com

Дочки 7, 14, 15, 17 лет и их 38-летняя мама.

Мерил Стрип (68 лет) и ее дочь Мэми Гаммер (34 года)



Фото: PeopleTalk



Фото: firstforwomen.com

Если бы мы не знали, кто они друг другу, то могли бы решить, что перед нами близнецы.