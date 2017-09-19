«Начинайте утро с каши, внучки», — призывает подписчиков в одном из своих видео 68-летняя пенсионерка из Минска Татьяна Загнетова. Она ведет Inst agram-канал «Бабка в деле» , в котором с юмором обыгрывает образ активной бабушки. Ее амплуа нравится людям — у канала уже более 4000 подписчиков. GO.TUT.BY узнал у Татьяны Петровны, как заводить и сохранять здоровые привычки на пенсии.



Татьяна Загнетова. Фото: Светлана Баксичева, TUT.BY

Про активность как способ бороться с депрессией

Активность помогла мне побороть депрессию после инфаркта, который случился неполных 2 года назад. Потом я болела и где-то месяца два целыми днями вышивала или лежала и бездумно смотрела телевизор. В какой-то момент внучка стала учить меня пользоваться планшетом. Я начала читать новости и смотреть интервью с известными людьми. И у меня что-то перевернулось. Я поняла, что вокруг так много интересных вещей, а я на них не обращаю внимания. Сейчас, наоборот, не могу без дела дома находиться. Каждый день выхожу погулять: хоть на рынок, хоть на концерт в Верхний город.

«Бабка в деле» — моя жизнь, просто с юмором. У меня есть видео , где я бегу на тренажере, потому что хочу скинуть несколько кг перед санаторием — так я говорю, что важно двигаться. В другом ролике мы с внучкой заходим в «МакДональдс», и я кладу в бургер домашнюю котлетку — это призыв лучше питаться. Продвигаю неклассический образ активной и здоровой бабули. Или дедули, конечно.

Я вдохновляю других бабушек через внуков, которые показывают им мои видео. Об этом мне пишут в комментариях и в личные сообщения. Я не великий спортсмен, просто стараюсь правильно питаться, больше двигаться и радоваться жизни.

Публикация от Бабка Таня (@babka_v_dele_minsk) Авг 14 2017 в 10:52 PDT

Про соблазн остаться у телевизора и то, как его преодолеть

Понятно, что я не о стройной фигуре мечтаю. ЗОЖ мне нужен для хорошего самочувствия. Встаю, и сразу простейшая зарядка. Я не приседаю по состоянию здоровья, поэтому какие-то упражнения делаю на стуле. Например, сажусь, вытягиваю ноги и немножко сгибаюсь вниз, к стопам. Или кладу на пол коврик, ложусь на бок и поджимаю одну ногу к животу. Прямо на кровати делаю велосипед. Потом завтракаю и иду на свежий воздух. Вроде минимальная активность, а сразу хорошее настроение появляется.

Каждый день я гуляю с собакой — пуделем Чиполлино. Мы выбираемся в парк Горького, так как живем рядом. Оба старые, поэтому идем потихонечку, гуляем час-полтора. Утром собаку выводит дочка, а днем и вечером это моя обязанность. У Чиполлино даже есть личный маршрут, от которого он не отступает ни на шаг.

Я с молодости хожу в бассейн. Раньше после работы плавала, сейчас я на пенсии и поэтому хожу в спорткомплекс днем, когда мало народу. Это одно из главных удовольствий в моей жизни, помимо регулярных прогулок.

Публикация от Бабка Таня (@babka_v_dele_minsk) Авг 30 2017 в 7:56 PDT

Пенсионер обязан двигаться! Не может долго ходить? Пусть выйдет, а когда устанет, присядет и почитает книжечку. В том же парке Горького очень много скамеек. Главное — не сидеть весь день на лавке возле дома. Возможностей сейчас много: можно прогуляться на концерт в Верхнем городе или пойти на бесплатное занятие в фитнес-центр.

По телевизору всегда есть что-то интересное для бабушек, но нужно воспитывать силу воли и выбираться из дома. Я себя преодолеваю, но, признаюсь, изредка не получается. Больше всего люблю телесериалы и политические передачи, юмористические концерты. А вот в интернете чаще всего выбираю интервью. Недавно смотрела с Цискаридзе, Жириновским, Владимиром Спиваковым.

Публикация от Бабка Таня (@babka_v_dele_minsk) Авг 8 2017 в 11:51 PDT

Про здоровое питание, которое может быть дешевым

Вредную еду позволяю себе крайне редко. Конечно, первая причина — диета после операций. Но это не значит, что я голодаю. С утра кашка, творожок, омлетик. В обед суп без наваристого мясного бульона, салаты овощные, фрукты. На ужин можно нежирную котлетку с кашей или макаронами твердых сортов. Перед сном или на полдник пью кефир.

Фирменное здоровое блюдо — запеченный или заливной карп. Без этого блюда не обходится ни один домашний праздник.

Начинайте своё утро с каши, внучки!!! Всем доброго и солнечного утра! #babkavdeleminsk Публикация от Бабка Таня (@babka_v_dele_minsk) Май 13 2017 в 12:33 PDT

Здоровое питание может быть дешевым. Пенсионеры часто жалуются, что не хватает денег. Но, например, капуста сейчас стоит копейки. Потушить ее с морковкой и лучком — просто объедение получается. Вообще летом овощи недорогие, было бы только желание готовить и здорово питаться. Мясо я почти не ем из-за болезни, но раньше покупала его в фирменных магазинах мясокомбинатов и на Комаровке, так дешевле выходит.

Я против алкоголя. Одни врачи говорят, что натуральное вино без сахара можно выпить в обед, а другие советуют не увлекаться. Я согласна со вторыми. В молодости могла выпить рюмочку, потом совсем отказалась.

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