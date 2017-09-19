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"Пенсионер обязан двигаться!" ЗОЖ бабы Тани из Минска, героини Instagram
«Начинайте утро с каши, внучки», — призывает подписчиков в одном из своих видео 68-летняя пенсионерка из Минска Татьяна Загнетова. Она ведет
Про активность как способ бороться с депрессией
Активность помогла мне побороть депрессию после инфаркта, который случился неполных 2 года назад. Потом я болела и где-то месяца два целыми днями вышивала или лежала и бездумно смотрела телевизор. В какой-то момент внучка стала учить меня пользоваться планшетом. Я начала читать новости и смотреть интервью с известными людьми. И у меня что-то перевернулось. Я поняла, что вокруг так много интересных вещей, а я на них не обращаю внимания. Сейчас, наоборот, не могу без дела дома находиться. Каждый день выхожу погулять: хоть на рынок, хоть на концерт в Верхний город.
«Бабка в деле» — моя жизнь, просто с юмором. У меня есть
Я вдохновляю других бабушек через внуков, которые показывают им мои видео. Об этом мне пишут в комментариях и в личные сообщения. Я не великий спортсмен, просто стараюсь правильно питаться, больше двигаться и радоваться жизни.
Про соблазн остаться у телевизора и то, как его преодолеть
Понятно, что я не о стройной фигуре мечтаю. ЗОЖ мне нужен для хорошего самочувствия. Встаю, и сразу простейшая зарядка. Я не приседаю по состоянию здоровья, поэтому какие-то упражнения делаю на стуле. Например, сажусь, вытягиваю ноги и немножко сгибаюсь вниз, к стопам. Или кладу на пол коврик, ложусь на бок и поджимаю одну ногу к животу. Прямо на кровати делаю велосипед. Потом завтракаю и иду на свежий воздух. Вроде минимальная активность, а сразу хорошее настроение появляется.
Каждый день я гуляю с собакой — пуделем Чиполлино. Мы выбираемся в парк Горького, так как живем рядом. Оба старые, поэтому идем потихонечку, гуляем час-полтора. Утром собаку выводит дочка, а днем и вечером это моя обязанность. У Чиполлино даже есть личный маршрут, от которого он не отступает ни на шаг.
Я с молодости хожу в бассейн. Раньше после работы плавала, сейчас я на пенсии и поэтому хожу в спорткомплекс днем, когда мало народу. Это одно из главных удовольствий в моей жизни, помимо регулярных прогулок.
Пенсионер обязан двигаться! Не может долго ходить? Пусть выйдет, а когда устанет, присядет и почитает книжечку. В том же парке Горького очень много скамеек. Главное — не сидеть весь день на лавке возле дома. Возможностей сейчас много: можно прогуляться на концерт в Верхнем городе или пойти на бесплатное занятие в фитнес-центр.
По телевизору всегда есть что-то интересное для бабушек, но нужно воспитывать силу воли и выбираться из дома. Я себя преодолеваю, но, признаюсь, изредка не получается. Больше всего люблю телесериалы и политические передачи, юмористические концерты. А вот в интернете чаще всего выбираю интервью. Недавно смотрела с Цискаридзе, Жириновским, Владимиром Спиваковым.
Про здоровое питание, которое может быть дешевым
Вредную еду позволяю себе крайне редко. Конечно, первая причина — диета после операций. Но это не значит, что я голодаю. С утра кашка, творожок, омлетик. В обед суп без наваристого мясного бульона, салаты овощные, фрукты. На ужин можно нежирную котлетку с кашей или макаронами твердых сортов. Перед сном или на полдник пью кефир.
Фирменное здоровое блюдо — запеченный или заливной карп. Без этого блюда не обходится ни один домашний праздник.
Здоровое питание может быть дешевым. Пенсионеры часто жалуются, что не хватает денег. Но, например, капуста сейчас стоит копейки. Потушить ее с морковкой и лучком — просто объедение получается. Вообще летом овощи недорогие, было бы только желание готовить и здорово питаться. Мясо я почти не ем из-за болезни, но раньше покупала его в фирменных магазинах мясокомбинатов и на Комаровке, так дешевле выходит.
Я против алкоголя. Одни врачи говорят, что натуральное вино без сахара можно выпить в обед, а другие советуют не увлекаться. Я согласна со вторыми. В молодости могла выпить рюмочку, потом совсем отказалась.
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GO.TUT.BY узнал у героини Instagram-канала "Бабка в деле", как заводить и сохранять здоровые привычки на пенсии.
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