Домашние хлопоты помогают предотвратить инфаркт. Расписали, сколько времени на них нужно тратить

Отсутствие движения — фактор риска гипертонии, которая может привести к инфаркту и инсульту. Но современный горожанин проводит слишком много времени сидя. Если сознательно не нагружать свое тело, можно не вписаться даже в дневной минимум физической активности. К счастью, существуют еще бытовые заботы, заниматься которыми приходится, хотите вы этого или нет. GO.TUT.BY сделал инфографику о том, сколько нужно мыть машину или убирать листья, чтобы сказать себе: «Сегодня я отсрочил (-а) возможный инфаркт».



Фото: pixabay.com

Самая распространенная причина смерти белорусов — неинфекционные заболевания. От них умирают, по данным ВОЗ, 89% наших соотечественников. А среди них на первом месте по смертности стоят болезни сердца . Риск заработать инфаркт, атеросклероз, инсульт растит гипертония — стойкое повышение артериального давления.

Влиять на свое давление на самом деле не так сложно. Нужно лишь не курить, следить за весом и уровнем холестерина в крови, больше двигаться. Но современная жизнь, особенно в больших городах, проходит преимущественно в сидячем положении: мы сидим в метро или в машине, сидим в офисе, сидим или лежим на диване дома.

С таким образом жизни трудно выполнить даже минимальные рекомендации врачей: хотя бы 30 минут умеренной физической активности в день. Видимо, в Национальном институте здравоохранения США это понимают: его специалисты подготовили данные о том, как долго нужно заниматься разными видами спорта и домашней работы, чтобы «вписаться» в минимально необходимый дневной уровень активности.





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