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Домашние хлопоты помогают предотвратить инфаркт. Расписали, сколько времени на них нужно тратить
Отсутствие движения — фактор риска гипертонии, которая может привести к инфаркту и инсульту. Но современный горожанин проводит слишком много времени сидя. Если сознательно не нагружать свое тело, можно не вписаться даже в дневной минимум физической активности. К счастью, существуют еще бытовые заботы, заниматься которыми приходится, хотите вы этого или нет. GO.TUT.BY сделал инфографику о том, сколько нужно мыть машину или убирать листья, чтобы сказать себе: «Сегодня я отсрочил (-а) возможный инфаркт».
Самая распространенная причина смерти белорусов — неинфекционные заболевания. От них умирают, по данным ВОЗ, 89% наших соотечественников. А среди них на первом месте по смертности
Влиять на свое давление на самом деле не так сложно. Нужно лишь не курить, следить за весом и уровнем холестерина в крови, больше двигаться. Но современная жизнь, особенно в больших городах, проходит преимущественно в сидячем положении: мы сидим в метро или в машине, сидим в офисе, сидим или лежим на диване дома.
С таким образом жизни трудно выполнить даже минимальные рекомендации врачей: хотя бы 30 минут умеренной физической активности в день. Видимо, в Национальном институте здравоохранения США это понимают: его специалисты
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GO.TUT.BY сделал инфографику о том, сколько нужно мыть машину или убирать листья, чтобы с чистой совестью сказать себе: "Сегодня я отсрочил(-а) возможный инфаркт".
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