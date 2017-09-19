Беларусбанк выдал первый кредит на адресное субсидирование жилья

Беларусбанк заключил первый кредитный договор по адресному субсидированию жилья. Эта форма государственной поддержки строительства предусмотрена президентским указом № 240.

«Адресное субсидирование при строительстве жилья — это новый механизм государственной поддержки граждан. Но с уверенностью можно утверждать, что Беларусбанк, являясь лидером в области предоставления гражданам кредитов на жилищное строительство, сможет предоставить высокое качество обслуживания граждан в рамках реализации данного указа», — подчеркнула заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина.

По словам специалистов, на сегодня «у банка создана необходимая инфраструктура позволяющая обеспечить реализацию указа».

Напомним, до конца года Беларусбанк планирует по указу № 240 выделить 60 миллионов рублей.

По указу № 240 получить субсидии на жилье могут те же категории, что имели право на льготы и раньше. Исполком с учетом состава семьи, жилой площади в собственности определит максимальный размер кредита и адресной субсидии и примет решение о субсидировании. Более подробно о получении субсидий можно прочитать здесь .

Размер субсидии на уплату части процентов для семей с тремя несовершеннолетними детьми будет равняться ставке рефинансирования плюс 2%, с четырьмя и более несовершеннолетними детьми — ставке рефинансирования плюс 3%, с тремя и более детьми до 23 лет, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, — ставке рефинансирования плюс 2%. Семьям с четырьмя и более детьми основной долг будет погашен на 100%, с тремя совместно проживающими детьми в возрасте до 23 лет — на 95%, детям-сиротам — на 35%, молодым семьям при рождении одного и двух детей — 10% и 20% соответственно.