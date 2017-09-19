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На МКАД в результате ДТП загорелся автомобиль, движение серьезно затруднено

20.09.2017 09:27 — Разное | Tut.by  
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На внутреннем кольце МКАД около «Рыбокомплекса» загорелся Mercedes. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в ГАИ Минска.

По информации инспекторов, автомобиль загорелся после дорожно-транспортного происшествия. Движение в районе аварии серьезно затруднено. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и МЧС.

Для исключения заторовых ситуаций ГАИ рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.

(Будет дополнено.)

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла утром 20 сентября на внутреннем кольце МКАД возле "Рыбокомплекса".

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