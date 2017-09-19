На МКАД в результате ДТП загорелся автомобиль, движение серьезно затруднено

На внутреннем кольце МКАД около «Рыбокомплекса» загорелся Mercedes. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в ГАИ Минска.

По информации инспекторов, автомобиль загорелся после дорожно-транспортного происшествия. Движение в районе аварии серьезно затруднено. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и МЧС.

Для исключения заторовых ситуаций ГАИ рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.

(Будет дополнено.)