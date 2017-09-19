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Девятилетний мальчик погиб на тренировочном занятии академии "Ювентуса" в США
Девятилетний мальчик скончался после того, как на него упала конструкция ворот во время тренировочного занятия в академии футбольного клуба "Ювентус" в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание
Вратарь Томмазо Черасе зацепился за перекладину ворот и стал раскачиваться, в результате он опрокинул конструкцию на себя - ворота упали юному футболисту на голову. Кроме того, при падении ребенок головой ударился о деревянный пол.
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Девятилетний мальчик скончался после того, как на него упала конструкция ворот во время тренировочного занятия в академии футбольного клуба "Ювентус" в Нью-Йорке.
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