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Девятилетний мальчик погиб на тренировочном занятии академии "Ювентуса" в США

20.09.2017 09:44 — Разное | Tut.by  
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Девятилетний мальчик скончался после того, как на него упала конструкция ворот во время тренировочного занятия в академии футбольного клуба "Ювентус" в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание New York Daily News.


Фото с сайта nydailynews.com

Вратарь Томмазо Черасе зацепился за перекладину ворот и стал раскачиваться, в результате он опрокинул конструкцию на себя - ворота упали юному футболисту на голову. Кроме того, при падении ребенок головой ударился о деревянный пол.
Томмазо был оперативно доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

 
 
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Девятилетний мальчик скончался после того, как на него упала конструкция ворот во время тренировочного занятия в академии футбольного клуба "Ювентус" в Нью-Йорке.

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