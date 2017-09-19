Девятилетний мальчик скончался после того, как на него упала конструкция ворот во время тренировочного занятия в академии футбольного клуба "Ювентус" в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание New York Daily News .



Фото с сайта nydailynews.com

Вратарь Томмазо Черасе зацепился за перекладину ворот и стал раскачиваться, в результате он опрокинул конструкцию на себя - ворота упали юному футболисту на голову. Кроме того, при падении ребенок головой ударился о деревянный пол.

Томмазо был оперативно доставлен в больницу, но спасти его не удалось.