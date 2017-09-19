Джаз-шоу представит в Минске молодая звезда Нью-Йорской сцены Брайан Картер

25 сентября проект «Международный джаз в Минске» совместно с Белгосфилармонией открывает новый концертный сезон джазовых вечеров в исполнении Bryan Carter Trio (USA) . Молодой барабанщик и вокалист Брайан Картер, представитель нового поколения американского джаза, покажет программу Ray Charles music.





Вундеркинд и музыкант со сверхспособностями, как заметил престижный эдинбургский международный фестиваль джаза, Брайан Картер уже в 3 года впервые сел за барабанную установку, а в 11 брал уроки у легендарных барабанщиков — Луи Беллсона, Харолда Джонса и Эда Тигпена. В 2011 году он выпустил альбом собственного квинтета Enchantment, попавший в топ-15 нескольких ведущих американских радио-чартов.

Накануне концерта в Минске организаторы задали несколько вопросов музыканту.

Каков ваш музыкальный стиль?

В первую очередь я считаю себя джазовым музыкантом, хотя я вырос, играя госпел, классику и поп-музыку. Во время музыкального образования на меня оказали влияние совершенно разные стили и направления: от Моцарта до Майкла Джексона. Эклектизм определенно сказался на моем музыкальном стиле.





На кого вы ориентируетесь в джазе?

Я испытываю невероятное уважение к мастерам джаза. Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Чарли Паркер — список нескончаем. Они пожертвовали собой, чтобы создать невероятную форму искусства и поделиться ею с миром. Мне посчастливилось учиться или проводить время с такими невероятными барабанщиками, как Льюис Нэш, Карл Аллен, Кенни Вашингтон, Херлин Райли. Они помогли сформировать мое звучание и развить «джазовый словарь», который позволяет мне играть эту музыку. Наконец, меня вдохновляют мои современники Джо Сейлор, Рассел Холл, Сесиль МакЛорин Сальван. Джаз с такими мастерами вне опасности исчезновения с радаров нашего времени.

Как вы попали в музыку?

Мой отец — джазовый музыкант Рональд Картер — вложил палочки в мои руки образно и буквально. Он был директором всемирно известного джазового ансамбля «Высшей школы Линкольна» в Сент-Луисе. Я вырос в окружении музыки, читал ноты раньше, чем научился читать в принципе. Ходил к отцу в школу, общался с великими музыкантами, ездил с ним на гастроли — музыка стала моим естественным выбором.

Но папа был суровым по отношению к музыкантам, а я был его сыном, поэтому мне доставалось в три раза больше.

Что вы играли, когда вам было три года?

На самом деле, я стал играть на барабанах еще раньше, когда мне было два, на конгах. В церкви я смотрел на драммера и пытался повторять за ним. В семь лет они позволили мне по-настоящему играть на барабанах, сначала в молодежном хоре, затем в определенных местах во время службы, затем, наконец, и на всей службе.





Какая еще музыка вдохновляет вас?

Дюк Эллингтон говорил, что есть только два типа музыки: хорошая музыка и плохая музыка. Мне нравятся все жанры, потому что есть чему поучиться и взять у каждого из них. В последнее время я прослушал огромное количество Стиви Уандера и Билли Джоэла. Они оба невероятные вокалисты и композиторы, которые вдохновляют меня играть и сочинять музыку на более высоком уровне.

Чего нам ждать от вашего концерта в Минске?

Мой отец говорил: «Люди приходят послушать музыку, чтобы очистить голову от ежедневных проблем». Я люблю вместе с моими музыкантами приглашать публику в путешествие. Зрители должны выйти из зала другими по сравнению с тем, какими они пришли на концерт. Музыка легендарного Рэя Чарльза, которая составит основу нашего шоу, не оставит равнодушными.

Добавим, партнерами Брайана Картера на минском концерте станут виртуозный пианист Виллерм Делисфорт (Willerm Delisfort), а также известный контрабасист и продюсер проекта Арк Овруцкий.

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