От эротики Тинто Брасса до Феллини: какие ваши любимые фильмы запрещала церковь

Вчера митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, призвал прихожан не ходить на фильм «Матильда» . Причем в Министерстве культуры не высказали озабоченности картиной, одобрив ее к прокату с 26 октября. AFISHA.TUT.BY вспоминает, какие еще фильмы в истории кино подвергались критике православной и католической церкви. Спойлер: половина из них уже стала классикой.



Кадр из фильма «Матильда»

Религиозная цензура в США

Религиозные организации пытались влиять на судьбу тех или иных фильмов еще с конца 19 века. Так, в 1896 году скандал вызвала романтическая сцена в фильме «Поцелуй». «Кинопоиск» приводит цитату из газеты The New York Times: «Увеличенное до пропорций Гаргантюа, это омерзительное зрелище не вызывает ничего, кроме чувства тошноты. Немедленное вмешательство полиции — вот все, что требуется».

Активнее всего за общественную мораль боролась в первой половине 20 века католическая церковь. В 1920-е годы она даже развернула протестную кампанию за духовное очищение кинематографа. Ее апофеозом стало создание в 1934-м Общества добродетельных католиков (ОДК) и новой комиссии по цензуре — Администрации контроля за соблюдением правил производства кинопродукции. В обязанности Общества входил отсмотр фильмов и последующие или рекомендации, или запрет его для верующих. Организация функционировала до 1952 года, когда Верховный суд США вынес решение, что «выражение идей посредством художественного фильма пользуется защитой свободы слова и прессы, гарантированной Первой и Четырнадцатой поправками» (об этом подробнее — ниже). Этим цензура в американском кино фактически была запрещена. Но фильмы продолжали попадать под перекрестный огонь религиозных фанатиков или представителей церкви. Вот список самых ярких из них.

8 самых известных фильмов, оскорбивших чувства верующих в разное время

«Золотой век» и «Виридиана»





Режиссер: Луис Бунюэль. Годы: 1930, 1961.

«Золотой век» не просто возмутил верующих, а спровоцировал крупный скандал с применением насилия. Так, после первой недели проката консервативные католики организовали акции протеста, в результате которого протестующие устроили погром кинотеатра. После инцидента картину запретили к публичному показу. Причиной запрета послужило, по мнению протестующих, неуважение Бунюэля и соавтора фильма художника Сальвадора Дали к церкви, проявившееся в призыве к половым связям до брака, изображении Иисуса в образе убийцы и антикатолических лозунгах.

Уже в 1961 году Бунюэль снял еще один фильм, который верующие не оставили без внимания. Картина «Виридиана» разгневала Ватикан из-за поднятых в ней вопросов насилия, инцеста, суицида и, в конце концов, откровенного святотатства. Напомним, что в фильме есть сцена оргии нищих в поместье Виридианы, которая пародирует сцену Тайной вечери. В Испании картина была запрещена до 1975 года.

«Сладкая жизнь»





Режиссер: Федерико Феллини. Год: 1959.

Казалось бы, что такого в фильме, который вошел во все учебники по истории кино? Впрочем, те, кто хорошо помнит картины Феллини, таким вопросом задаваться не будут: режиссер попал в немилость к католикам моментально. Сатирическую сторону фильма Римско-католическая церковь восприняла буквально и возмутилась сразу всем: от названия картины, которое, по их мнению, обещало непристойное времяпрепровождение, до эпизода про мальчиков, которые будто бы видели Деву Марию, но называли разные места. Естественно, католики и протестанты призывали бойкотировать ленту за «аморальность», и некоторые страны даже пошли им навстречу: так вплоть до 1975 года фильм был запрещен в Испании. А в США ленту выпустили с пометкой «фильм для взрослых».

«Калигула»





Режиссер: Тинто Брасс. Год: 1980.

У Тинто Брасса не было практически никаких шансов на широкий прокат: его фильмы шли исключительно в кинотеатрах для взрослых. Однако верующие все равно предпринимали попытки запретить его за нарушение общественной нравственности, подавали в суд на дистрибьюторов, собирали подписи граждан. Впрочем, суд Нью-Йорка отклонил иск, а продюсер картины не только не вырезал, а добавил еще несколько эротических сцен и сцен насилия.

«Последнее искушение Христа»





Режиссер: Мартин Скорсезе. Год: 1988.

Скорсезе не мог приступить к съемкам в течение десяти лет: ни одна голливудская студия не хотела браться за экранизацию романа греческого писателя, который, очевидно, вызовет повышенное внимание церкви. Напомним, что Греческая православная церковь отлучила автора от церкви и не простила его даже после смерти. Попытку поддержать Скорсезе предпринимали на студии Paramount Pictures, но отказались от этой идеи после того, как офис в течение месяца был пикетирован 500 верующими. А когда за проект взялись на Universal, католики и протестанты предложили взять на себя расходы по производству в обмен на то, что те сожгут все копии фильма.

В день премьеры верующие организовали 25-тысячный митинг, а кинотеатры, испугавшись, начали массово отменять сеансы. У протестующих получилось задуманное: фильм хоть и был показан в некоторых кинотеатрах, но стал самой провальной картиной Скорсезе. И продолжает оставаться запрещенным до сих пор в некоторых странах мира.

«Страсти Христовы»





Режиссер: Мел Гибсон. Год: 2004.

Еще один фильм, который стал скандальным еще до того, как вышел в широкий прокат. История о последних 12 часах жизни Иисуса Христа до его распятия считается почти дословной экранизацией Евангелия. Но религиозные организации все равно нашли повод для возмущения. По их мнению, фильм недостаточно мистичен и изобилует кровавыми натуралистическими сценами. Больше всего верующих оскорбило то, что Сына Божиего показали как обычного человека. Оскорбилось в том числе и еврейское сообщество, которое обвинило Гибсона в антисемитизме и клевете на евреев. Зато никаких запретов и протестов не последовало от американских верующих, которые ходили на фильм целыми приходами. В результате фильм установил рекорд по сборам в первые 5 дней проката.

«Код да Винчи»





Режиссер: Рон Ховард. Год: 2006.

Экранизация нашумевшего бестселлера Дэна Брауна вызвала протесты по всему миру еще до того, как первые зрители увидели кино. Римско-католическая церковь призвала верующих бойкотировать фильм, который «оскорбляет Христа», а глава индийских католиков в знак протеста объявил голодовку. Напомним, что сюжет книги строится вокруг предположения, что Иисус женился на Марии Магдалине и у него были дети.

В день премьеры российские верующие провели акции протеста, а также «молитвенное стояние и просветительский пикет» у одного из московских кинотеатров. Впрочем, это не повлияло на прокат картины, ее не запретили, а скандал только подогрел интерес и привлек в казну фильма 11 миллионов долларов. Официальный протест Ватикана не повлиял на прокат фильма даже в таких сильных католических странах, как Италия и Испания.

«Прометей»





Режиссер: Ридли Скотт. Год: 2012.

Ватиканская церковь пожурила режиссера за то, что он затронул тему происхождения человека. По мнению представителей церкви, с этим вопросом давно все ясно, поэтому глупо выдвигать какие-то новые теории. Мнение о фильме высказывалось в официальной газете Ватикана «Римский обозреватель», где автор с возмущением констатировал, что настоящему католику не стоит смотреть картину.