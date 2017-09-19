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Двухметровый белорусский защитник подписал контракт с клубом Американской хоккейной лиги
Белорусский хоккеист Олег Евенко, находившийся на просмотре в «Калгари Флэймс», подписал контракт с их фарм-клубом в АХЛ — «Стоктон Хит».
В прошлом сезоне двухметровый Евенко защищал цвета другой команды Американской хоккейной лиги — «Кливленд Монстерс». В 49 матчах защитник набрал 6 (0+6) очков при коэффициенте полезности «+6».
Олег Евенко также выступал за сборную Беларуси на чемпионате мира в Париже. Он отыграл 7 матчей, но результативных баллов не набрал, при этом коэффициент полезности составил «-9».
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Белорусский хоккеист Олег Евенко, находившийся на просмотре в "Калгари Флэймс", подписал контракт с их клубом в АХЛ - "Стоктон Хит".
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