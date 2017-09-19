Двухметровый белорусский защитник подписал контракт с клубом Американской хоккейной лиги

Белорусский хоккеист Олег Евенко, находившийся на просмотре в «Калгари Флэймс», подписал контракт с их фарм-клубом в АХЛ — «Стоктон Хит».



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В прошлом сезоне двухметровый Евенко защищал цвета другой команды Американской хоккейной лиги — «Кливленд Монстерс». В 49 матчах защитник набрал 6 (0+6) очков при коэффициенте полезности «+6».

Олег Евенко также выступал за сборную Беларуси на чемпионате мира в Париже. Он отыграл 7 матчей, но результативных баллов не набрал, при этом коэффициент полезности составил «-9».